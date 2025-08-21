Spiacevole sorpresa al risveglio per la squadra tedesca, che è riuscita fortunatamente a trovare rimedio per il match di questa sera

Luca Paesano Redattore 21 agosto 2025 (modifica il 21 agosto 2025 | 16:42)

Una curiosa vicenda ha coinvolto nelle ultime ore il Mainz, che si appresta a ritornare in campo europeo nel match di qualificazione alla prossima Conference League in casa del Rosenborg. Il club, arrivato in Norvegia per la gara di andata, si è risvegliato questa mattina con una spiacevole sorpresa, che ha senza dubbio animato l'attesa per il confronto di questa sera.

Mainz, bucate 3 ruote del bus a poche ore dal match contro il Rosenborg Il percorso in Conference League del Mainz, che torna ad affacciarsi ad una competizione europea a 9 anni di distanza dall'ultima volta, è cominciato con un piccolo, grande imprevisto. Presumibilmente nella notte, il pullman della squadra è stato assalito da alcuni vandali che hanno ben pensato di danneggiarne le ruote. Preso coscienza dell'accaduto, il club ha subito informato i propri tifosi con un comunicato, mettendosi alla ricerca di soluzioni alternative.

"Purtroppo dobbiamo confermare che tre degli pneumatici del nostro pullman sono stati gravemente danneggiati a causa di atti vandalici. Stiamo facendo tutto il possibile per rimettere in sesto l'autobus entro stasera", ha fatto sapere il Mainz verso ora di pranzo. Poi, un paio d'ore dopo, è arrivato un altro aggiornamento da parte del club tedesco: "L'autobus funziona di nuovo alla grande ed è pronto per essere utilizzato questa sera!".

Dunque, emergenza rientrata per il Mainz, che può tirare un sospiro di sollievo e concentrarsi sulla sfida di questa sera contro il Rosenborg. Il club ha comunque denunciato l'accaduto alle autorità, che stanno procedendo ai rilievi necessari e al controllo delle videocamere di sorveglianza dell'albergo per individuare i responsabili.