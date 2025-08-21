Ecco dove vedere la diretta del turno d'andata dei preliminari della competizione targata UEFA

Filippo Montoli 21 agosto 2025 (modifica il 21 agosto 2025 | 11:44)

Le partite d'andata dell'ultimo turno preliminare di Europa League andranno in scena questa sera (giovedì 21 agosto). Tra le gare in programma c'è Maccabi Tel Aviv-Dynamo Kiev che per motivi di sicurezza si disputerà in Serbia, a Backa Topola. Il match si giocherà alle ore 20:00 italiane. È l'ultima chance per le due squadre per strappare un biglietto per la fase campionato del torneo. Chi esce sconfitto nel doppio confronto, invece, verrà retrocesso in Conference League. Ecco dove vedere Maccabi Tel Aviv-Dynamo Kiev in diretta tv e streaming.

Maccabi Tel Aviv-Dynamo Kiev, dove vedere la partita in diretta tv e streaming — La partita valida per l'andata dell'ultimo turno preliminare di Europa League in programma giovedì 21 agosto alle 20:00 non avrà copertura televisiva in Italia. La gara tra Maccabi Tel Aviv e Dynamo Kiev, però, sarà possibile seguirla in diretta streaming su Bet365 per gli utenti registrati e con almeno 0,01 euro sul conto di gioco.

Come arrivano le due squadre — Gli israeliani arrivano al confronto decisivo dopo essere retrocessi dalla Champions League. La sconfitta casalinga (0-1) con il sorprendente Pafos, condita dall'incredibile episodio dei tre portieri schierati in un tempo per il Maccabi, ha costretto gli uomini di Lazetic ad abbandonare il torneo. Nelle qualificazioni di Europa League ha battuto i maltesi dell'Hamrun sia in casa (3-1) sia in trasferta (2-1).

Anche la Dynamo Kiev arriva dalla retrocessione dalla Champions League e sempre a causa dei ciprioti del Pafos. Gli ucraini in questo caso hanno perso entrambe le partite. In casa per 1-0 e in trasferta per 2-0. Nel turno precedente avevano invece battuto l'altra avversaria in comune, l'Hamrun, all'andata e al ritorno con il risultato di 3-0.

Le probabili formazioni — L'allenatore dei padroni di casa, Zarko Lazetic, deve fare a meno del portiere titolare Gerafi. Con gli altri a disposizione dovrebbe schierare in campo un 4-3-3. Mashpati in porta. Difesa a quattro con Asante, Shlomo, Camara e Revivo. In mezzo, l'ex Venezia Peretz condividerà il centrocampo con Sissokho e Shahar. Trio d'attacco formato dalle ali Davida e Madmon e dalla punta Nicolaescu.

L'ex portiere della Nazionale Shovkovskyi ha in dubbio il solo Dubinchak. Anche l'ucraino potrebbe schierare il 4-3-3. La porta sarà difesa da Neshcheret. In difesa, i terzini Tymchyk e Vivcharenko saranno affiancati dalla coppia di centrali Popov-Mykhavko. Centrocampo a tre con Buyalskyi, Brazhko e Shaparenko. In attacco, l'esperto Yarmolenko supporterà la punta Vanat e l'altra ala Kabaiev.

MACCABI TEL AVIV (4-3-3): Mashpati; Asante, Shlomo, Camara, Revivo; Peretz, Sissokho, Shahar; Davida, Nicolaescu, Madmon. Allenatore: Zarko Lazetic.

DYNAMO KIEV (4-3-3): Neshcheret; Tymchyk, Popov, Mykhavko, Vivcharenko; Buyalskyi, Brazhko, Shaparenko; Yarmolenko, Vanat, Kabaiev. Allenatore: Oleksandr Shovkovskyi.