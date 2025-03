A fine mese, in occasione della 29ª giornata della Trendyol Süper Lig , si giocherà il big match tra Beşiktaş e Galatasaray . Per questo derby di Istanbul, i padroni di casa hanno chiesto alla TFF ( Federazione calcistica della Turchia ) un arbitro straniero .

Ecco il comunicato diffuso dalle Kara Kartallar (aquile nere) sul proprio sito ufficiale e su Instagram: "In seguito alla nomina da parte della Federazione calcistica turca di un arbitro straniero per la partita Galatasaray-Fenerbahçe, disputata nella 25ª giornata della Trendyol Süper Lig, il nostro Presidente Serdal Adalı ha richiesto la nomina di un arbitro straniero per il nostro derby e ha successivamente inoltrato una richiesta ufficiale alla federazione. Questa richiesta è il nostro diritto più naturale, secondo il principio di giustizia. Nonostante tutti questi sviluppi siano evidenti, nella comunità sportiva circolano voci secondo cui non verrà nominato un arbitro straniero per la partita che giocheremo con il Galatasaray nella 29ª giornata di campionato. Abbiamo appreso che la TFF risponderà alla nostra richiesta durante la riunione del consiglio direttivo che si terrà lunedì. Informiamo rispettosamente il pubblico che stiamo seguendo attentamente gli sviluppi dell'ordine del giorno in questione".