Besiktas, rescisso il contratto a Emirhan Delibas per colpa di una dating app!

Nel calcio ogni giorno si vedono addii e rescissioni lampo di contratti per via di bizzarri motivi, ma questo ha davvero dell'incredibile. Il Besiktas, infatti, ha deciso di terminare in anticipo il contratto con il centrocampista Emirhan Delibas dopo aver scoperto la creazione del suo profilo su una famosa dating app, con tanto di foto profilo con addosso la maglia della società turca.