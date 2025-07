Ecco dove poter seguire la diretta del secondo turno delle qualificazioni alla prossima Europa League tra i turchi e gli ucraini

Filippo Montoli 24 luglio - 09:55

Il secondo turno delle qualificazioni alla prossima Europa League ha già in programma un big match. Besiktas-Shakhtar è più una partita da fase finale del torneo, ma questa volta costringerà una delle due squadre a dire già addio alla competizione. La gara è in programma questa sera, alle ore 20:00, al Tüpraş Stadyum di Istanbul. La partita di ritorno si giocherà giovedì prossimo alla stessa ora. Ecco dove vedere in diretta Besiktas-Shakhtar.

Come arrivano le due squadre — Per la squadra turca allenata dall'ex United Ole Gunnar Solskjær è la prima partita ufficiale della nuova stagione. Fino a questo momento è stata impegnata nelle consuete amichevoli estive. Il bilancio di queste ultime non è dei migliori: delle quattro gare disputate contro tre squadre austriache e una slovacca ha fatto registrare 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il tecnico norvegese però non aveva a disposizione più di metà della rosa titolare, quindi il dubbio principale riguarda la condizione fisica di chi si è aggregato di recente alla squadra.

Lo Shakhtar del nuovo allenatore Arda Turan ha invece già disputato partite ufficiali. Gli ucraini hanno giocato il primo turno di queste qualificazioni, superato agevolmente contro i finlandesi dell'Ilves. È stata sufficiente la gara casalinga d'andata, vinta per 6-0, per approdare alla nuova fase del torneo. La partita di ritorno è terminata 0-0, ma con una squadra cambiata per più della metà.

Le probabili formazioni — Solskjær ha a disposizione tutti i giocatori della rosa e dovrebbe optare per il 4-2-3-1. Günok tra i pali. In difesa gli esterni Svensson e Jurasek saranno affiancati dalla coppia di centrali formata da Gabriel e Uduokhai. La mediana sarà occupata da Tiknaz e Yilmaz. Sulla trequarti spazio al trio formato da Arroyo, Rafa Silva e Joao Mario. La punta scelta sarà l'ex Roma e Milan Tammy Abraham.

Anche Turan può contare su tutti i propri giocatori. Nel 4-1-4-1 che ha in mente di schierare, Riznyk difenderà la porta degli ucraini. Difesa a quattro con Konoplia, Bondar, Matviyenko e Pedro Henrique. L'unico mediano sarà Marlon, davanti al quale giocheranno Alisson, Bondarenko, Sudakov e Kevin. La punta solitaria in questo caso sarà Elias.

BESIKTAS (4-2-3-1): Günok; Svensson, Gabriel, Uduokhai, Jurasek; Tiknaz, Yilmaz; Arroyo, Rafa Silva, Joao Mario; Abraham. Allenatore: Ole Gunnar Solskjær.

SHAKHTAR (4-1-4-1): Riznyk; Konoplia, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique; Marlon; Alisson, Bondarenko, Sudakov, Kevin; Elias. Allenatore: Arda Turan.

Besiktas-Shakhtar, dove vedere la partita in diretta — La partita d'andata tra Besiktas e Shakhtar valida per le qualificazioni alla prossima Europa League non ha copertura televisiva in Italia. Non è dunque possibile seguire la partita in diretta né in tv né in streaming. Per gli aggiornamenti è consigliabile seguire i canali social delle due squadre.