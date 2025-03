Beşiktaş trionfa nel Derby: Galatasaray KO, lotta scudetto riaperta in Turchia

Lotta scudetto riaperta in Turchia: vince il Besiktas contro gli storici rivali del Galatasaray: 2-1 il punteggio per i bianconeri; primo stop stagionale, invece, per Osimhen e compagni

Michele Bellame Redattore 29 marzo 2025 (modifica il 30 marzo 2025 | 00:58)

Nel derby della 29ª giornata della Süper Lig turca, il Beşiktaş ha superato il Galatasaray per 2-1, interrompendo una serie negativa di due sconfitte consecutive. Per il Galatasaray, invece, questa sconfitta rappresenta la prima battuta d'arresto stagionale in campionato e un duro colpo nella corsa al titolo. Dopo questa sconfitta, questi ultimi dovranno concentrarsi sulla prossima gara in Coppa di Turchia contro il Fenerbahçe, in un match fondamentale per le ambizioni stagionali della squadra. Il Beşiktaş, invece, cercherà di dare continuità a questa vittoria per risalire ulteriormente in classifica.

Un risultato cruciale per la corsa al titolo Grazie a questa vittoria, il Beşiktaş sale a 47 punti in 27 partite, mentre il Galatasaray rimane fermo a 71 punti in 28 incontri. Il divario con il Fenerbahçe, secondo in classifica con una partita in meno, si riduce a sei punti, rendendo la lotta per il campionato ancora più avvincente.

Il match: emozioni e colpi di scena Giocata nello stadio Tüpraş, la partita ha visto il Beşiktaş passare in vantaggio al 23' con Rafa Silva, che ha finalizzato un'azione personale con un gran tiro in area. Il Galatasaray ha subito un colpo duro al 36', quando Frankowski è stato espulso dopo l'intervento del VAR per un fallo su Muçi.

Nonostante l'inferiorità numerica, il Galatasaray è riuscito a pareggiare al 45' con Lucas Torreira, autore di un tiro dalla distanza che ha sorpreso il portiere avversario. Il Beşiktaş ha poi trovato il gol decisivo al 66', grazie a Gedson Fernandes, che ha approfittato di una respinta corta della difesa per segnare il 2-1.

Nel finale di gara, il Beşiktaş ha rischiato di allungare il vantaggio, ma Muslera si è reso protagonista di una grande parata su un tiro di Semih Kılıçsoy. Quest'ultimo è stato poi espulso al 90'+6 per un fallo su Davinson Sanchez, lasciando la sua squadra in dieci uomini negli ultimi istanti di gioco.