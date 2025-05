Mykhailo Mudryk, ala ucraina del Chelsea di Enzo Maresca, nonostante la squalifica per l'utilizzo, secondo la FA, di una sostanza dopante, potrebbe essere comunque premiato in caso di vittoria della Conference League da parte dei Blues.

Il giocatore, come riportato dai media inglesi, si trova attualmente in Polonia a Wroclaw, sede della finalissima di Conference League fra il Chelsea ed il Real Betis. Il giocatore, che ad inizio stagione ha collezionato cinque presenze nel torneo con tre gol messi a segno, potrebbe quindi essere presente nella consueta passerella in caso di vittoria. Sta poi alla società Chelsea decidere se far partecipare attivamente o meno Mudryk alla fase di premiazione qualora dovesse arrivare il trionfo. Un problema che il club londinese si augura di avere.