"Dal punto di vista personale sono molto più contento per i tifosi che per me stesso. Sono loro che più di tutti si meritano questo risultato. Oggi lo stadio era una bolgia . Poche volte ho visto un Benito Villamarín così caldo. Non hanno mai smesso di tifare, nemmeno dopo il gol preso in apertura. Ci hanno dato una grande mano. Anche i giocatori sono stati molto bravi. Avevamo preparato la partita in un modo e abbiamo rispettato quello che era il piano iniziale, gol loro a parte. Abbiamo tenuto la palla e dominato per l'intero match . In questo momento siamo superiori al Siviglia e lo abbiamo dimostrato. Loro potevano farci male da un momento all'altro, ma siamo stati bravi a far in modo che questo non accadesse dopo il primo gol. Ora siamo noi che possiamo godere e festeggiare per sei mesi, prima del nuovo derby ".

6 vittorie di fila e obiettivo Champions

"Non era affatto facile fare un filotto così lungo di partite vinte. Devo fare i complimenti alla squadra soprattutto per come sono arrivate. Prima di queste sembravamo in un momento di crisi, quando a soli 3 punti dalla Champions abbiamo fatto male 3 partite consecutive, culminate con la brutta sconfitta in rimonta a Vigo. Adesso invece siamo tornati lì e dobbiamo fare di tutto per provare a entrare nelle prime quattro. Ciò che conta però è pensare partita per partita, non alla classifica. Da questo atteggiamento nasce questo nostro momento di forma". Pellegrini, infine, evidenzia che certamente l'arrivo di giocatori come Antony e Cucho Hernandez (in gol nel derby) abbiano dato una grande mano, ma sottolinea che i risultati sono stati ottenuti perché tutta la squadra gira bene, non solo per quei 3/4 giocatori di qualità in rosa. Sull'esterno brasiliano, inoltre, si dice contento: "Veniva da un periodo molto difficile allo United. È ancora molto giovane e qui ha trovato un ambiente e dei compagni di squadra che favoriscono molto l'esprimersi del suo talento".