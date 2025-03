Betis Siviglia, presentata una maglia speciale in omaggio a Naruto

Il celebre personaggio manga è il protagonista di una collezione di abbigliamento in edizione limitata dedicata agli amanti della cultura giapponese.

Davide Capano Redattore 19 marzo 2025 (modifica il 19 marzo 2025 | 14:41)

Il Betis Siviglia rafforza il suo impegno in Giappone con il lancio di una maglia speciale in omaggio a Naruto. Sì, proprio quel popolare personaggio manga creato negli anni '90 da Masashi Kishimoto e che ha riscosso un enorme successo in tutto il mondo.

Betis, una maglia speciale — In collaborazione con lo sponsor tecnico Hummel, il club ha lanciato questo capo in edizione limitata. La finalità? Rendere omaggio alla cultura giapponese e a uno dei suoi personaggi più iconici dell'universo manga, in occasione della seconda "Settimana del Real Betis" di Tokyo, il progetto di espansione internazionale in corso nella capitale giapponese.

Questa serie, apparsa per la prima volta su una rivista giapponese nel 1999 e trasmessa in televisione nel 2002, racconta la storia di un ninja adolescente di nome Naruto Uzumaki. La sua figura appare sia sul davanti che sul retro della maglietta verde e bianca, mentre sulla manica è presente l'emblema del personaggio, con il logo della serie Naruto Shippuden situato sulla parte superiore della schiena del capo.

Il prezzo e dove trovarla — Questo nuovo capo in edizione limitata, disponibile in 845 unità, sarà acquistabile in prevendita al prezzo di 90 euro per gli adulti e 85 euro per i bambini. La sua vendita, in seguito all'accordo raggiunto dal Betis con la società giapponese proprietaria dei suoi diritti, è limitata ai paesi dell'Unione Europea, Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera, e sarà effettuata attraverso lo store online del Real Betis. Inoltre la maglietta verrà venduta nei negozi fisici dello stadio Benito Villamarín, del Centro Comercial Lagoh, Centro Comercial Aire Sur y Avenida de la Constitución.