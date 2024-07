Beto, attaccante portoghese dell'Everton ed ex Udinese, ha spiegato che le critiche degi haters lo aiutano a caricarsi e a migliorare dopo una partita giocata male. E si salva anche gli screenshot dei commenti negativi...

Sergio Pace Redattore 23 luglio 2024 (modifica il 23 luglio 2024 | 12:50)

Le critiche social non fanno altro che alimentare la sua voglia di migliorare in campo così da zittire tutti. Questo il succo del discorso che ha fatto Beto, attaccante portoghese dell'Everton ed ex Udinese, come riportato dalla BBC. Il 26enne centravanti non ha sicuramente replicato in Inghilterra i numeri avuti in Serie A.

Alla prima stagione con i Toffees Beto ha collezionato 3 reti in 30 presenze, di cui 9 partendo dal via, in Premier League, con l'aggiunta di due gol in 4 partite in EFL Cup. Insomma niente a confronto con le stagioni 2021/2022 e 2022/2023 in maglia Udinese, con l'ex Portimonense che ha realizzato in totale 21 reti in campionato. Beto ha parlato proprio delle critiche ricevute durante l'arco di questa stagione.

Beto si alimenta delle critiche... — "Ho bisogno degli haters e di persone che mi criticano. Dobbiamo capire una cosa: il calcio è semplice. Giochiamo a calcio nella nostra vita e le persone che lavorano invece lo fanno con turni di otto o dodici ore, dopo le quali vengono sui social. Non tutti in questa vita ti ameranno e non tutti in questa vita ti odieranno. In questa vita sportiva, per me, va bene".

Quella di leggere i commenti negativi sui social dopo prestazioni non certo positive è la particolare tecnica di Beto per ripartire: "A volte mi piace leggere i miei commenti quando ho giocato male. Imprecano contro di me, ma a me piace perché mi dico che farò tutto il possibile per chiudere loro la bocca. Certi commenti li prendo sul personale. Quando poi mi alleno mi ricordo degli haters e mi dico 'Questo tizio non dirà più queste cose di me'. E così continuo a lavorare sodo".

Beto conserva gli screenshot... — Beto ha rivelato inoltre di salvare gli screenshot di critiche e commenti negativi dai social: "Ho degli screenshot da Facebook, YouTube quando mi dicono che non sono abbastanza bravo o qualcosa del genere. Faccio uno screenshot, lo salvo e poi lo rileggerò. Ho bisogno degli haters che mi criticano. Anche quando ero giovane era sempre così. Quando si tratta di calcio prendo tutto molto seriamente. Quando giochi da solo, non c'è competizione. A volte puoi rilassarti, puoi saltare l'allenamento e se perdi un'occasione sai che giocherai la partita successiva. La competizione è diversa. Bisogna essere sempre attenti".