Beverley Town, Daniele Mannini, galeotta fu…la pipí del suo cane…

I due hanno cominciato a tessere un dialogo interessante sul mondo del calcio, quando è arrivata la proposta - poi accettata - del patron della piccola squadra del Regno Unito. Queste le dichiarazioni del presidente del Beverly Town: “Ero a spasso con il mio cane quando ho parlato con un altro dog sitter. Gli è capitato di dire che in passato ha giocato un po’ a calcio, gli ho detto che ero il presidente del Beverley Town e che avrebbe dovuto dedicarsi alla preparazione pre-campionato con noi. Non lo conoscevo, ha alle spalle oltre 200 presenze in Serie A! Daniele si è adattato molto bene, segnando anche un fantastico calcio di punizione in una delle partite di pre-season".