Bielsa lancia la sfida alla “sua” Argentina: analisi e pronostico del match di questa notte

Nonostante il percorso complessivamente positivo, la selezione campione del mondo ha dovuto affrontare alcune difficoltà nelle ultime settimane. Diverse assenze di peso complicano i piani di Scaloni, a partire da quella di Lionel Messi , fermo ai box per un problema all’adduttore della coscia sinistra. La sua mancanza rappresenta una perdita significativa per il reparto offensivo. Oltre al fuoriclasse dell’Inter Miami, saranno indisponibili anche Dybala, Lo Celso, Montiel e Lautaro Martínez.

Senza Messi, il compito di guidare l’attacco ricadrà su Julian Álvarez . L’attaccante sta vivendo una stagione straordinaria con l’Atlético Madrid, dove ha già siglato 23 reti in tutte le competizioni e punta a superare quota 30. Sebbene il suo talento fosse noto, pochi si aspettavano un impatto così devastante nella sua prima annata con i Colchoneros . Sarà lui il punto di riferimento offensivo della squadra, affiancato da Nico Gonzalez della Juventus, che cercherà di riscattarsi dopo prestazioni non sempre convincenti.

Dall’altra parte, l’Uruguay si presenta a questa sfida con un percorso piuttosto altalenante nelle qualificazioni. La squadra allenata da Marcelo Bielsa aveva iniziato il girone in maniera brillante, imponendosi con grande autorità nelle prime giornate. Nelle prime sei partite, infatti, la Celeste ha conquistato quattro vittorie, tra cui uno straordinario successo per 2-0 proprio contro l’Argentina , dimostrando solidità difensiva e grande cinismo sotto porta. Tuttavia, dopo quel periodo positivo, il rendimento della squadra sudamericana ha subito una brusca frenata .

Nelle ultime cinque uscite, l’Uruguay è riuscito a ottenere un solo successo, seppur di prestigio, battendo la Colombia. Il resto del cammino recente, però, è stato caratterizzato da ben quattro pareggi e una sconfitta pesante contro il Perù, risultato che ha lasciato più di qualche perplessità sulla tenuta mentale e fisica della squadra. Nonostante qualche inciampo, la selezione di Bielsa ha ben chiaro il proprio obiettivo: conquistare una vittoria che consentirebbe di superare il Brasile in classifica e, allo stesso tempo, di tenere a distanza le inseguitrici dirette come Paraguay, Ecuador e Colombia.

Tra i giocatori chiave della Celeste spiccano Federico Valverde e Rodrigo Bentancur , due centrocampisti di grande qualità e dinamismo, fondamentali sia in fase di costruzione che di interdizione. La loro capacità di dettare i tempi di gioco e di rendersi pericolosi anche con inserimenti offensivi potrebbe rivelarsi determinante. In attacco, invece, il peso maggiore ricadrà su Darwin Núñez , chiamato a fare la differenza con la sua capacità di attaccare la profondità.

Prevediamo, pertanto, una sfida molto combattuta, con entrambe le squadre capaci di trovare la via del gol. Potrebbe finire con un pareggio (1-1 o 2-2), ma se qualcuno dovesse spuntarla, l’Argentina ha qualcosa in più in termini di solidità e capacità di gestire i momenti cruciali. Julian Álvarez è il principale candidato a lasciare il segno, mentre per l’Uruguay occhio a Nuñez, pronto a sfruttare ogni errore della difesa avversaria. Una notte di calcio ad alta tensione ci attende: il Clasico del Rio de la Plata promette scintille, come sempre.