Biglietti in vendita dalle 10: tifosi del Dundee tutta la notte in fila…!

Una intera notte in fila per i biglietti del match in Olanda: la storia del Dundee e dei suoi tifosi

A fine gara i tifosi hanno affollato i botteghini del Tannadice Park, lo stadio di casa, per acquistare il biglietto del ritorno in Olanda, l’unico problema è che la vendita sarebbe iniziata alle 10.00 del mattino successivo. Una notte in fila per un biglietto che vale tantissimo per tutti i tifosi scozzesi. Per il Dundee in Conference, queste cose si fanno!