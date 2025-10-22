Il difensore peruviano avrebbe preso la rotatoria contromano colpendo l'auto di una ragazza senza poi prestarle soccorso. E solo una settimana fa sarebbe stato protagonista di un nuovo incidente.

Mattia Celio Redattore 22 ottobre 2025 (modifica il 22 ottobre 2025 | 12:32)

Guai in vista per Luis Advincula. Il difensore peruviano del Boca Juniors è finito nelle ultime ore al centro della cronaca per un fatto verificatosi lo scorso 28 agosto. Come riporta Tyc Sport, il classe '90 sarebbe stato accusato di omissione di soccorso dopo aver provocato un incidente stradale. Ennesima notizia che turba un ambiente già abbastanza scosso per la scomparsa del tecnico Miguel Russo.

Boca Juniors, Advincula accusato di omissione di soccorso: la situazione — Non è certo un momento facile per il Boca Juniors, dopo lo scarso rendimento in campionato e soprattutto la triste scomparsa di Miguel Russo, gli Xeneizes devono ora fare i conti con la giustizia. O meglio. Luis Advincula deve fare i conti con la giustizia. Il peruviano, infatti, ha ricevuto una denuncia alla polizia a seguito di un incidente stradale avvenuto il 28 agosto, nella città di Canning. Sebbene non sia imputato, poiché l'accusa non è stata ratificata giudizialmente, il fatto ha assunto una dimensione pubblica nelle ultime ore a partire da un video pubblicato dalla ragazza coinvolta, che ha assicurato che il difensore è fuggito senza prestare soccorso.

Nel video pubblicato viene mostrata la ragazza che mostra i danni subiti dalla sua auto (una Mercedes Benz GLC300 grigia) e, in sottofondo, commentare ironicamente con queste parole: "POV: Advincula ti fa schiantare, fugge e la polizia lo trova. Indovinate se la polizia ha redatto un rapporto? HA". Secondo le immagini riportate, Advíncula è entrato nella rotatoria in direzione opposta, motivo per cui ha centrato il veicolo della donna. Ed è qui che il difensore del Boca ha deciso di "agire". Invece di prestare soccorso è fuggito con la sua auto, una Mercedes Benz, come se nulla fosse.

Advincula, inoltre, è stato protagonista di un nuovo incidente lo scorso 12 ottobre. La sua macchina avrebbe urtato il guardrail su un tratto in autostrada riportando discreti danni e la perdita di fluido idraulico sull'asfalto. Il difensore fortunatamente ha rimediato giusto qualche ferita, ma adesso dovrà certamente spiegare il motivo per cui non ha soccorso la ragazza lo scorso agosto.