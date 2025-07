, Leandro Paredes, ex centrocampista della Roma, ha parlato così della sua prestazione, di quella della squadra e di ciò che serve per migliorare ancora nelle prossime partite.

Boca Juniors, Paredes sorpreso dalla sua condizione all'esordio

Intervenuto ai microfoni di TyCSports, Leandro Paredes, nuovo mediano del Boca, ha commentato così la sua mezz'ora da un assist, decisivo, per il pareggio finale contro l'Union: "Sono passati undici anni, sono molto felice di tornare ad indossare questi colori. Purtroppo, stasera, non siamo riusciti ad ottenere il risultato che volevamo, ma continueremo a lavorare per raggiungere i nostri obiettivi".