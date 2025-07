La seconda giornata del torneo di Clausura del campionato argentino si apre con Boca Juniors-Union de Santa Fe . La partita è in programma sabato notte alle 00:30 e si preannuncia molto combattuta. Sia lo stato di forma delle due squadre sia i precedenti più recenti lasciano intendere che non sarà una gara dal risultato scritto. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Boca Juniors-Union de Santa Fe.

Boca e Union si sono affrontate nella loro storia per 69 volte . I padroni di casa hanno vinto 36 volte, mentre gli ospiti 16 . 17 quindi i pareggi. Generalmente parlando dovrebbe essere una partita senza storia, ma l'andamento tra le due squadre è molto cambiato negli ultimi anni. Dal 2011 si sono incontrate 19 volte. Il Boca Juniors ne ha vinte 9, quindi mantiene la superiorità sugli avversari che hanno vinto 6 volte. Nelle ultime 7 partite , invece, 3 sono i pareggi e 2 a testa le vittorie . Per quanto riguarda gli incontri alla Bombonera dal 2011, i padroni di casa ne hanno vinti 7, mentre l'Union 3. 0 i pareggi.

Boca Juniors-Union de Santa Fe, il pronostico di DDD

I bookmakers danno ovviamente in vantaggio il Boca Juniors, ma la quota è comunque alta per i fattori di cui si è parlato. I Xeneixes sono dati a 1.85, l'Union a 5 e il pareggio a 3.25. Le due squadre non arrivano da un momento entusiasmante. Il Boca non vince nei 90 minuti dal 20 aprile e ha pareggiato la prima partita di Clausura. L'Union ha vinto la gara iniziale e ha passato ai rigori il turno di Coppa. Prima di queste due, però, veniva da nove partite senza vittoria. Il pronostico per quanto riguarda il risultato esatto di Boca Juniors-Union de Santa Fe è di 2-0.