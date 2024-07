Boca Juniors, youtuber critica Romero: “E’ limitato”

Ci ha pensato Edinson Cavani a trascinare il Boca Juniors agli ottavi di finale della Copa Sudamericana. Il Matador conferma le sue doti di bomber e in area di rigore si è fatto trovare pronto. L'ex Napoli , è come il vino, più invecchia e più è buono. Un paragone che calza a pennello, visto che l'uruguagio continua a segnare e a ricevere ovazioni e consensi da tutti i tifosi.

Boca, il commento dello youtuber

Al termine del confronto infatti, Davoo Xeneize, noto youtuber argentino che commenta le gare e quello che succede in casa Boca, si è lasciato andare con qualche commento sull'ex Sampdoria Sergio Romero. "Romero? Con i suoi piedi è limitato. Capisco che è così perché è un portiere, ma ci sono molte volte che i suoi passaggi finiscono a lato. Ok l'espulsione a Delgado, ma Romero gli lancia una bomba", aggiungendo inoltre: “Il passaggio agli ottavi del Boca non è nemmeno da considerare un risultato”.