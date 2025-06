Boca: tra leggende immortali, la Bombonera e una bacheca gloriosa

Il Boca Juniors incarna la passione del quartiere di La Boca. Maradona ha donato genio e carisma, Riquelme visione e classe, Palermo fiuto del gol. La Bombonera pulsa energia, mentre i trofei internazionali sanciscono un’identità vincente

Quando si parla di calcio sudamericano, il nome del Boca Juniors emerge come una delle realtà più iconiche e riconoscibili al mondo. Fondato nel 1905 nel quartiere popolare di La Boca, a Buenos Aires, il club non rappresenta solo una squadra di calcio, ma un’autentica religione laica, un simbolo culturale per milioni di tifosi. La sua storia, segnata da una passione viscerale, si intreccia con nomi leggendari, una tifoseria tra le più calde del pianeta e una casa unica al mondo: la Bombonera.

La Bombonera: il santuario del Boca — Inaugurata nel 1940, la Bombonera – ufficialmente Estadio Alberto J. Armando – è considerata uno degli stadi più affascinanti del pianeta. Con le sue tribune verticali e la struttura asimmetrica, sembra progettata per amplificare il suono e trattenere l’energia. Per ogni calciatore del Boca, giocarvi è una responsabilità, ma anche un onore. Per ogni avversario, è un’esperienza brutale e affascinante. “Qui la partita comincia negli spogliatoi: senti tremare tutto”, raccontava un ex rivale. Nella Bombonera hanno sfilato generazioni di fuoriclasse, ma tre nomi su tutti hanno lasciato un’impronta eterna.

Diego Maradona, l’origine della magia Diego Armando Maradona sbarcò al Boca nel 1981, dopo essersi fatto conoscere con l’Argentinos Juniors. Pagato una cifra record per l’epoca, debuttò con una doppietta e trascinò subito la squadra al titolo Metropolitano. Il primo Superclásico da protagonista si chiuse con un suo gol nel 3-0 al River Plate, un battesimo da leggenda. “Giocare al Boca era come tornare a casa, tra la mia gente”, disse.

Anche se il suo primo ciclo al club durò solo un anno prima della partenza per l’Europa, il suo legame con la Bombonera non si spense mai. Maradona tornò al Boca tra il 1995 e il 1997, ormai a fine carriera, per salutare il pubblico che non smise mai di amarlo. Più che per i titoli, Maradona è rimasto nel cuore dei tifosi per il suo carisma, per la sua autenticità, per l’essere uno di loro. Il Boca fu il trampolino per la leggenda, e la Bombonera, il suo primo altare.

Juan Román Riquelme, l’arte della lentezza Pochi giocatori hanno saputo incarnare il pensiero e il sentimento boquense come Juan Román Riquelme. Nato calcisticamente nel vivaio azul y oro, Riquelme debuttò nel 1996 e divenne presto il cervello pensante della squadra. Dotato di una classe innata, visione di gioco sublime e tempi perfetti, divenne l’anima delle formazioni guidate da Carlos Bianchi a cavallo tra il vecchio e il nuovo millennio.

Con il Boca vinse tutto: campionati argentini, tre Copa Libertadores (2000, 2001, 2007) e una storica Coppa Intercontinentale nel 2000 contro il Real Madrid, dove la sua prestazione fu semplicemente dominante. Dopo l’esperienza europea tra Barcellona e Villarreal, tornò a casa più volte, rifiutando offerte economicamente superiori pur di vestire quella maglia. “Al Boca si gioca con l’anima, non con i piedi”, spiegava.

Leader silenzioso, spesso divisivo fuori dal campo, Riquelme ha però avuto il raro privilegio di essere amato tanto quanto rispettato. Oggi è il presidente del club, in una nuova fase del suo rapporto con il Boca, stavolta fuori dal rettangolo verde. Ma in ogni pallone toccato c’è stata una dichiarazione d’amore alla squadra e al popolo della Bombonera.

Martín Palermo, il guerriero eterno Martin Palermo del Boca Juniors si alza sopra Gennaro Gattuso del Milan durante la finale della Coppa del Mondo per Club FIFA tra Boca Juniors e Milan all'International Stadium Yokohama il 16 dicembre 2007 a Yokohama, Kanagawa, Giappone In antitesi con Riquelme, Martín Palermo non era un artista, ma un gladiatore. Attaccante potente, imperfetto e decisivo, è il miglior marcatore della storia del Boca con 236 gol, molti dei quali entrati nella leggenda. Soprannominato El Titán, fu protagonista assoluto negli anni d’oro del club, tra fine anni ’90 e primi 2000. Segnò in tutte le finali importanti, compresa quella della Coppa Intercontinentale contro il Real Madrid, dove infilò una doppietta.

Colpito da un grave infortunio mentre giocava al Villarreal, Palermo tornò in Argentina per scrivere le pagine più epiche della sua carriera. Era un attaccante ruvido, ma dotato di una capacità rara: segnare nei momenti che contano. In Nazionale, dopo essere stato escluso per anni, fu richiamato da Maradona in persona per il Mondiale 2010, dove andò persino a segno a 36 anni. “Palermo era il Boca incarnato: cuore, sudore e fede”, disse una volta un tifoso.

Boca, una bacheca da leggenda — Il Boca Juniorsè uno dei club più vincenti al mondo. Ha conquistato 35 titoli nazionali, tra campionati e coppe, e 22 internazionali, comprese 6 Copa Libertadores, una cifra che lo pone ai vertici assoluti del calcio sudamericano. Ha vinto inoltre 3 Coppe Intercontinentali, battendo avversari del calibro di Real Madrid e Milan. La sua rivalità con il River Plate, raccontata nel Superclásico, è uno degli eventi sportivi più sentiti del pianeta.

Ma ciò che rende unico il Boca non è solo la quantità di trofei. È l’identità: popolare, intensa, sudata. È la Bombonera che pulsa come un cuore gigante. È la voce della “12”, la tifoseria che trasforma ogni partita in una battaglia spirituale. È la memoria viva di Maradona, la poesia di Riquelme, il coraggio di Palermo.