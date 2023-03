Bochum, sacchetti di riso in campo al piccolo Revierderby: Zalazar “Pensate a chi ha fame davvero…”

Rodrigo Zalazar ha rilasciato una dichiarazione contro lo spreco di cibo nella vittoria per 2-0 dello Schalke 04 in casa del Bochum. I tifosi di casa volevano prendere in giro il loro ex allenatore Reis...ma il riso non si butta via...

Redazione DDD

Un sacchetto di riso è stato lanciato contro il centrocampista dello Schalke 04 Rodrigo Zalazar durante il derby distrettuale tra Bochum e Schalke 04 sabato pomeriggio. Il giocatore ha risposto, ma senza livore. La scena si riferisce a Bochum-Schalke 0-2, gara che viene definita il piccolo Revierderby, il piccolo derby della Ruhr, tenendo conto che il vero Revierderby è quello fra Borussia Dortmund e Schalke.

Non sprecate il cibo...

Il centrocampista ha reagito in modo straordinario. Zalazar ha raccolto la borsa, l'ha baciata, si è fatto il segno della croce e solo allora ha calciato l'angolo davanti alla tribuna dei tifosi del Bochum.

(Photo by Martin Rose/Getty Images)

Quando in seguito gli è stato chiesto della curiosa situazione, ha spiegato il suo segno della croce come un apprezzamento del cibo: "Sto bene, ma molti altri nel mondo no". Non è chiaro perché i fan del Bochum abbiano lanciato sacchi di riso. Forse questo voleva essere uno scherzo in riferimento al cognome dell'attuale allenatore dello Schalke. Thomas Reis è un ex tecnico del Bochum.

L'attuale allenatore dello Schalke ha dovuto affrontare le ostilità già prima della partita contro la sua ex squadra. Nel settore degli ultras del Bochum c'era un poster con la scritta "Se non sei un bastardo disonorevole, chi lo è?". Non sono mancati i cori: "Noi siamo Bochumers e tu no". Lo stesso Reis ha reagito con calma. "Nessun commento su questo, va tutto bene. Abbiamo conquistato tre punti. Questa è la cosa più importante per me", ha detto il tecnico di Wertheim, che si è anche astenuto dal gioire per i due gol dello Schalke. "Anche se non ci credono i tifosi, ho comunque rispetto per il datore di lavoro, per il club dove ho lavorato per tre anni. Certo che sono contento. Puoi festeggiare anche internamente".