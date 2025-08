Dopo il fischio finale di Inter Miami-Atlas, avrebbe allontanato fisicamente dall'argentino due giocatori avversari

Filippo Montoli 2 agosto 2025 (modifica il 2 agosto 2025 | 09:48)

Yassine Cheuko, meglio conosciuto come il bodyguard di Messi, ha ricevuto una nuova sospensione. Dopo il divieto di poter restare sul campo a gioco in Mls, anche la Leagues Cup ricorre alla stessa misura. La decisione arriva dopo la partita tra Inter Miami e Atlas, dove Messi è stato assoluto protagonista. Cheuko avrebbe infatti spinto via dall'argentino due giocatori messicani. Al club è stata inflitta una multa.

Messi e un bodyguard che fa sempre più notizia — Da quando la Pulce è arrivata negli Stati Uniti sono più volte andate virali le immagini del suo bodyguard nel tentativo di bloccare qualsiasi persona che tentasse di approcciare Messi. In alcune occasioni i modi duri hanno fatto discutere e anche per questo motivo già la Mls ha proibito a Cheuko di restare a bordocampo per il resto della stagione. Adesso, l'ex lottatore di MMA aggiunge alla lista un nuovo torneo da cui è sospeso: la Leagues Cup. Nel comunicato si parla generalmente di un membro della delegazione della squadra statunitense, ma secondo l'Espn è proprio Cheuko il protagonista.

È bastata la prima partita dell'edizione 2025 a portare i vertici della competizione a prendere questa decisione. Al fischio finale della partita tra Inter Miami e Atlas, terminata 2-1, gli animi erano tutt'altro che tranquilli. Nel tragitto verso gli spogliatoi diversi giocatori delle due squadre, tra cui Messi, stavano discutendo animatamente. Per questo motivo a un certo punto Cheuko ha allontanato fisicamente due calciatori della squadra messicana. Da qui la decisione della Commissione disciplinare della Leagues Cup di allontanare il bodyguard per "condotta inappropriata".

Sul caso è intervenuto anche Matheus Doria, difensore dell'Atlas, che ha di fatto confermato la notizia di Espn: "Capisco che il bodyguard di Messi sia lì per proteggerlo da qualsiasi tifoso che tenti di approcciarlo. Non ha però il permesso di fare la stessa cosa verso gli altri giocatori". Almeno per questa stagione, Yassine Cheuko non potrà più scendere in campo né in Mls, né in Leagues Cup.