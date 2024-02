Bolano, ex del Real Oviedo: “Ritirarmi in un derby è stata la ciliegina sulla torta”

Un ritiro in un derby, dopo aver mostrato la sua maglia a tutti. Un addio al calcio memorabile per Bolano, ex Real Oviedo

Marco Varini Redattore

L'ex difensore del Real Oviedo, Bolano, ha parlato del suo ritiro dai campi di gioco, ricordando la dolcissima modalità con la quale questo è avvenuto, niente meno che in un derby....

Sabato 10 febbraio: altro giro, altro derby...

Le dichiarazioni di Bolano arrivano in una settimana particolare, quella del derby asturiano che è sempre più vicino...Il Gijon ha un punto in più in Segunda Division e gioca in casa. ma l'Oviedo nei derby va forte e sabato alle 18.30 conta di dimostrarlo proprio in casa dei rivali...

Queste le sue parole, rilasciate a SER Deportivos Asturias: "Ho potuto ritirarmi a livello professionistico in un derby, a El Molinon, mostrando la maglia a tutti...per me è stata la ciliegina sulla torta". Una bella chiusura di carriera per l'ex difensore spagnolo.

