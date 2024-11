Bolivia-Argentina U20, Mascherano chiede di salvare un avversario dall’espulsione

Nell'amichevole tra Argentina e Bolivia, il CT Mascherano è intervenuto per far convertire l'espulsione di un avversario in una sostituzione

Nancy Gonzalez Ruiz 17 novembre - 12:29

L'Argentina Under 20 si prepara in vista del campionato Sudamericano, che si terrà in Venezuela dal 23 gennaio al 16 febbraio del 2025. Tra i vari test match in programma, la nazionale giovanile argentina ha affrontato la Bolivia in due incontri ravvicinati, entrambi disputati a Santa Cruz de la Sierra. Nell'ultima amichevole, gli argentini hanno dominato, vincendo 4-0 grazie alla doppietta di Agustín Ruberto e ai gol di Agustín Ladstatter e Santino Andino, dimostrando una forza offensiva di primo ordine. Questi incontri amichevoli sono risultati fondamentali per il CT Javier Mascherano, che sta lavorando intensamente per costruire una squadra il più competitiva possibile in vista dell'importante torneo continentale.

Il gesto di Fair Play —

L’episodio che ha segnato la partita si è verificato dopo soli 13 minuti dal fischio d'inizio, quando il boliviano Tito Nathan, in forza al Platense, è stato espulso per un intervento violento su Lautaro Millán. Con la Bolivia a rischio di dover giocare in inferiorità numerica per quasi l'intera gara, Javier Mascherano ha deciso di intervenire. Il tecnico argentino, anziché approfittare della superiorità numerica, si è rivolto all'arbitro e all'allenatore boliviano, Jorge Perrota, per proporre un compromesso: evitare l'espulsione in favore di una semplice sostituzione. La proposta è stata accettata e Renan Terrazas è entrato in campo, ristabilendo la parità numerica. Un gesto che non solo ha permesso di mantenere la partita competitiva, ma ha anche dimostrato il rispetto di Mascherano per lo spirito sportivo.

La superiorità Argentina L'intervento di Mascherano non ha compromesso il risultato finale. L'Argentina ha comunque dimostrato la sua superiorità, vincendo per 4-0, ma ha potuto farlo in condizioni di parità numerica, consentendo un test reale delle proprie capacità. Questo non è stato l'unico successo della settimana: pochi giorni prima, l'Under 20 argentina aveva già battuto la Bolivia 4-1 in un'altra amichevole, confermando la crescita del gruppo. In entrambe le sfide, l'allenatore ha avuto l'opportunità di valutare nuovi talenti e di affinare le tattiche in vista del campionato Sudamericano. Grazie alla decisione di mantenere l'incontro equilibrato, Mascherano ha potuto però ottenere indicazioni più accurate sulle potenzialità della sua squadra, rinunciando ad una vittoria facile, ma preferendo un test più reale per la preparazione futura.