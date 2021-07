Bolivia, che shock! Un vortice interrompe una partita e spazza via l’arbitro

L’incontro è iniziato in ritardo dopo che un turbine ha squarciato il campo prima del calcio d'inizio!

In una partita di calcio giocata a La Paz, in Bolivia, un vortice si è formato prima dell'inizio del match e ha finito per sollevare in aria l'arbitro... Il turbine è apparso poco prima della sfida, quando tutti i giocatori si erano preparati per il tradizionale saluto a centrocampo. Quel momento è stato interrotto proprio da un vortice che ha causato incertezza e caos tra le due squadre.