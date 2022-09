Bolivia, la sua squadra vince: ma il tifoso Always Ready lancia mandarini contro i giocatori ospiti…

La partita tra Always Ready e Oriente Petrolero è stata interrotta dall'arbitro per diversi minuti…

In Bolivia, all’Estadio Municipal di El Alto, un tifoso dell’Always Ready non è stato all’altezza del nome del suo stadio situato a 4.090 metri sul livello del mare e ha mostrato un atteggiamento molto poco intelligente.

La squadra locale, seconda in classifica dietro il The Strongest, ha battuto l’Oriente Petrolero 3-0 nella quattordicesima giornata della Primera División boliviana, ma è altro a fare notizia.

I festeggiamenti per i tre punti sono stati segnati da un incidente davvero insolito. Verso la fine del match, con la vittoria in tasca per i gol di Reyes, Galindo e Marco Riquelme, su rigore, l’arbitro Álvaro Campos ha dovuto interrompere la gara per qualche minuto perchéun tifoso ha iniziato a lanciare mandarini dalla recinzione ai giocatori ospiti.