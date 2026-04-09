Bologna-Aston Villa, il percorso in Europa League delle due squadre

In attesa che la partita del Dall'Ara abbia inizio, vediamo insieme il percorso che le due squadre hanno fatto nella competizione

Jacopo del Monaco 9 aprile 2026 (modifica il 9 aprile 2026 | 15:32)

Tra le partite che andranno in scena nel corso della giornata odierna figura anche quella che metterà di fronte il Bologna e l'Aston Villa. I due club, infatti, giocheranno contro in occasione dell'andata dei quarti di finale di Europa League. L'incontro comincerà alle ore 21:00 di questa sera presso lo Stadio Renato Dall'Ara, impianto sportivo situato nel capoluogo dell'Emilia Romagna. Tra l'altro, le due squadre hanno giocato contro in occasione del primo turno della league phase: in quel caso, i Villans hanno avuto la meglio grazie al gol di John McGinn. In attesa che il match abbia inizio, ripercorriamo insieme il cammino dei due club nella seconda competizione a livello continentale.

Il percorso europeo del Bologna in vista del match contro l'Aston Villa — Dopo la già menzionato sconfitta all'esordio, nel match successivo il Bologna allenato da Vincenzo Italiano ha pareggiato 1-1 in casa contro il Friburgo. Alla terza giornata arriva la prima vittoria dei Felsinei: 1-2 in Romania contro la Steaua Bucarest grazie ai gol di Odgaard e Dallinga. Nel match seguente, però, arriva un pareggio a reti bianche tra le mura amiche del Dall'Ara contro i norvegesi del Brann. Successivamente, i rossoblù vincono prima 4-1 contro il Red Bell Salisburgo e poi 1-2 in terra spagnola contro il Celta Vigo.

Nelle ultime due giornate della league phase, il Bologna ha prima pareggiato 2-2 contro il Celtic e poi ha battuto 0-3 il Maccabi Tel-Aviv. Col decimo posto in classifica e 15 punti totalizzati, i rossoblù hanno staccato il pass per i Play-off dove hanno affrontato il già citato Brann, contro cui ha vinto 1-0 sia all'andata in trasferta che al ritorno in casa grazie ai gol di Santiago Castro prima e João Mario poi. Agli ottavi di finale, invece, ha avuto luogo un derby tutto italiano contro la Roma. Dopo l'1-1 della gara d'andata, al ritorno le due squadre hanno dato il via ad un grande match terminato 3-4 dopo i tempi supplementari e deciso dal gol di Nicolò Cambiaghi al minuto 111.

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Il cammino della squadra di Unai Emery — In quest'edizione dell'Europa League, l'Aston Villa che ha come allenatore lo spagnolo Unai Emery sta facendo un percorso (quasi perfetto). Dopo la già menzionata vittoria contro i rossoblù, la squadra di Birmingham ha vinto 0-2 in casa del Feyenoord ma, sempre in Olanda, ha perso 2-1 in casa dei Go Ahead Eagles. Successivamente, gli inglesi conquistato nove punti avendo vinto in casa contro Maccabi Tel-Aviv (2-0) e Young Boys (2-1) e poi nella trasferta svizzera contro il Basilea (1-2).

L'Aston Villa ha chiuso la league phase battendo Fenerbahçe (0-1) e Red Bull Salisburgo (3-2) arrivando, così, al secondo posto con 21 punti totalizzati. Avendo ottenuto la qualificazione diretta agli ottavi di finale dell'Europa League, i Villans hanno dovuto attendere la vincitrice del Play-off tra Stella Rossa e Lille. Alla fine i francesi hanno avuto la meglio e, contro di loro, il club di Unai Emery ha vinto 0-1 in trasferta e 2-0 tra le mura amiche del Villa Park.