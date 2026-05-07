Venerdì 8 maggio alle 20:30 si disputerà al Signal Iduna Park la gara valevole per la trentatreesima giornata di Bundesliga tra Borussia Dortmund e Eintracht Francoforte. Il match sarà un'importante finestra per il futuro della Bundesliga. Dortmund e Francoforte godono dei due vivai più importanti della Germania, oltre al Bayern Monaco, e presentano una nuova generazione di talenti pronta a sbocciare.

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Borussia Dortmund, il laboratorio dei talenti continua

Ilè ormai da anni uno dei riferimenti europei nello sviluppo di nuovi prospetti. Anche in questa stagione il club giallonero ha messo in vetrina diversi giovani di prospettiva, pronti ad entusiasmare i tifosi tedeschi e non solo.

Il nome più pronto è sicuramente quello di Carney Chukwuemeka. Centrocampista classe 2003 inglese, naturalizzato austriaco, è un profilo già rodato che ha trovato spazio nelle gerarchie di mister Terzić in questa stagione. Nato calcisticamente nel vivaio dell'Aston Villa, è stato prelevato nella stagione 2022/23 dal Chelsea per 18 milioni di euro. Si tratta di un centrocampista moderno, con un fisico importante, con buone capacità di inserimento e con un'efficace conduzione palla.

AMBURGO, GERMANIA - 08 NOVEMBRE: Carney Chukwuemeka del Borussia Dortmund festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita di Bundesliga tra Hamburger SV e Borussia Dortmund al Volksparkstadion l'8 novembre 2025 ad Amburgo, in Germania. (Foto di Stuart Franklin/Getty Images)

La colonia italiana del BVB

Tra i talenti presenti nel vivaio giallonero, spicca sicuramente la presenza di, i primi due difensori e l'ultimo più offensivo.

Nato a Magenta (MI), con origini senegalesi, Filippo Mané è un difensore centrale classe 2005 con ottima struttura fisica e grandi capacità nel gioco aereo. Cresciuto nelle giovanili della Sampdoria, è stato prelevato dal Dortmund nel 2022, dove è stato integrato nella Primavera del club. In questa stagione ha esordito in Bundesliga e soprattutto in Champions League nel match perso 0-2 dai tedeschi contro l'Inter.

PISA, ITALIA - 13 NOVEMBRE: Filippo Mane dell'Italia U21 si reca a Szczecin il 13 novembre 2025 a Pisa, Italia. (Foto di Luca Amedeo Bizzarri - FIGC/FIGC via Getty Images)

Altro difensore italiano valorizzato dal BVB è il classe 2008 Luca Reggiani. Nato nelle giovanili del Sassuolo, si è trasferito in Germania nel 2024 e ha esordito quest’anno con la prima squadra. Convocato anche dalla nazionale italiana U19, nella seconda parte di stagione Terzić gli ha concesso la titolarità in ben 4 match, tra cui quello di Champions contro l'Atalanta. Si tratta di un centrale moderno, bravo nell'impostazione e nella pulizia tecnica particolare rilevante per la sua giovane età.

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In attacco il nome da monitorare è quello diclassenato a Bergamo, ha origini brasiliane. Possiede grande padronanza tecnica in fase di possesso, con ottime qualità nel dribbling che lo rendono imprevedibile e capace di giocare in diverse zone offensive del campo. Cresciuto nel vivaio dell', è arrivato in Germania nel 2024 e ha esordito quest'anno in prima squadra, collezionando 5 presenze di cui una da titolare. Anche lui è convocato regolarmente della

DORTMUND, GERMANIA - 11 APRILE: Samuele Inacio del Borussia Dortmund corre con la palla durante la partita di Bundesliga tra Borussia Dortmund e Bayer 04 Leverkusen al Signal Iduna Park l'11 aprile 2026 a Dortmund, Germania. (Foto di Christof Koepsel/Getty Images)

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Francoforte, nuova generazione in rampa di lancio

Anche l'ci sta abituando alla creazione di un gruppo di giovani talenti dal profilo internazionale che possa accedere al calcio mondiale del futuro. Spicca tra tutti il francese classe. Ala sinistra rapida e con grandi doti tecniche, ha già trovato molto spazio nelle rotazioni del club tedesco. Grazie a velocità, dribbling e creazione di superiorità numerica, ha collezionato ben 25 presenze, trovando 3 gol e 4 assist nell'attuale

NAPOLI, ITALIA - 04 NOVEMBRE: Jean-Mattéo Bahoya dell'Eintracht Francoforte durante la partita di UEFA Champions League 2025/26 League Fase MD4 tra SSC Napoli e Eintracht Francoforte allo Stadio Diego Armando Maradona il 04 novembre 2025 a Napoli, Italia. (Foto di Ivan Romano/Getty Images)

Nelle zone più avanzate del campo risaltano sicuramente due trequartisti molto promettenti come Love Arrhov e Marvin Dills. Arrhov è un classe 2008 svedese dotato di ottima visione di gioco e tecnica nello stretto che ha esordito in prima squadra a febbraio nella gara contro il Mönchengladbach.

AMBURGO, GERMANIA - 08 MARZO: Love Arrhov di Francoforte controlla la palla durante la partita di Bundesliga tra FC St. Pauli e Eintracht Francoforte allo stadio Millerntor l'8 marzo 2026 ad Amburgo, Germania. (Foto di Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/Getty Images)

Dills, statunitense classe 2007, è un trequartista moderno che sa cucire il gioco ma anche attaccare l'area di rigore. Marvin non ha ancora esordito con i grandi ma è sicuramente una possibile risorsa per il futuro.

LOUISVILLE, KENTUCKY - 26 LUGLIO: Pau Torres #14 di Aston Villa e Marvin Dills #45 di Eintracht Frankfurt combattono per la palla durante un'amichevole internazionale al Lynn Family Stadium il 26 luglio 2025 a Louisville, Kentucky. (Foto di Joe Robbins/ISI Photos/ISI Photos tramite Getty Images)

In attacco, Alexander Staff è il nome che può diventare il prossimo gioiello del calcio tedesco. Classe 2008, dotato di un fisico importante e istinto realizzativo, è un classico numero 9 con grandi potenzialità di crescita. Le sue doti si sono viste soprattutto in Youth League dove, in 7 presenze, ha creato 5 reti e 2 assist. Non ha ancora esordito in Bundesliga ma ha collezionato una presenza in Champions League contro il Qarabag.

FRANCOFORTE SUL MENO, GERMANIA - 09 OTTOBRE: Alexander Staff della Germania U17 sfida Joel Moutinho di Andorra durante le qualificazioni UEFA Under17 EURO tra Germania U17 e Andorra U17 al DFB-Campus il 9 ottobre 2024 a Francoforte sul Meno, Germania. (Foto di Christian Kaspar-Bartke/Getty Images per DFB)

Bundesliga, un futuro che passa dai giovani

Tra prospetti già pronti al grande salto e altri in fase di sviluppo, il percorso di questi ragazzi racconta una dichiarazione chiara del calcio tedesco odierno: individuare, formare e valorizzare talenti è un elemento centrale per i club che cercano di investire sul futuro. Il calcio tedesco, con una generazione che unisce qualità, tecnica e personalità, è sicuramente in buone mani.

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