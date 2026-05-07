Niklas Süle, classe 1995 difensore del Borussia Dortmund, ha detto addio al calcio giocato a soli 30 anni a causa di un grave infortunio al ginocchio. Cresciuto nelle giovanili dell'Hoffenheim, con la maglia della prima squadra ha collezionato 117 presenze segnando 8 gol prima di passare al Bayern Monaco nel luglio del 2017.

Con i bavaresi ha giocato 171 partite, andando a segno per 7 volte riuscendo a vincere numerosi trofei: 5 Bundesliga, 2 Coppe di Germania, 4 Supercoppe di Germania, 1 Champions League, 1 Coppa del Mondo per club e 1 Supercoppa Uefa.

Dopo la sua avventura al Bayern è passato a titolo definitivo al Borussia Dortmund, con la quale ha racimolato 109 presenze raggiungendo anche la finale di Champions nel 2023, persa contro il Real Madrid con il risultato di 2-0.

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STOCCARDA, GERMANIA - 22 SETTEMBRE: Niklas Süle del Borussia Dortmund rinvia il pallone durante la partita di Bundesliga tra VfB Stuttgart e Borussia Dortmund presso la MHPArena il 22 settembre 2024 a Stoccarda, Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

L'annuncio di Niklas Süle ai microfoni del podcast "Spielmacher"

Intervistato dal podcast tedesco, il difensore tedesco ha annunciato le cause del suo ritiro prematuro: "Dopo l'ultimo infortunio al ginocchio sono andato sotto la doccia e ho pianto per 10 minuti. I primi test sembravano dare per certa la lesione del crociato, in quel momento ho pianto capendo che si fosse rotto".

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"Il giorno dopo una risonanza magnetica mi è stato detto che non c'era lesione, a quel punto mi è stato chiaro al mille per cento che fosse finita. Non riuscivo ad immaginare niente di peggio di aspettare con entusiasmo l'estate con i miei figli per poi affrontare la mia terza rottura del crociato".

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In seguito anche il Borussia Dortmund ha annunciato ufficialmente il ritiro del calciatore tedesco sul sito ufficiale del club: "concluderà la sua carriera calcistica al termine dell'ultima giornata della stagione 2025/26. Il contratto di Süle con il Borussia Dortmund scade il".

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