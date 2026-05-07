Niklas Süle, ex difensore di Borussia Dortmund e della nazionale tedesca, ha detto addio al calcio giocato a soli 30 anni a causa di un infortunio al ginocchio
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Niklas Süle, classe 1995 difensore del Borussia Dortmund, ha detto addio al calcio giocato a soli 30 anni a causa di un grave infortunio al ginocchio. Cresciuto nelle giovanili dell'Hoffenheim, con la maglia della prima squadra ha collezionato 117 presenze segnando 8 gol prima di passare al Bayern Monaco nel luglio del 2017.
Con i bavaresi ha giocato 171 partite, andando a segno per 7 volte riuscendo a vincere numerosi trofei: 5 Bundesliga, 2 Coppe di Germania, 4 Supercoppe di Germania, 1 Champions League, 1 Coppa del Mondo per club e 1 Supercoppa Uefa.
Dopo la sua avventura al Bayern è passato a titolo definitivo al Borussia Dortmund, con la quale ha racimolato 109 presenze raggiungendo anche la finale di Champions nel 2023, persa contro il Real Madrid con il risultato di 2-0.
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L'annuncio di Niklas Süle ai microfoni del podcast "Spielmacher"Intervistato dal podcast tedesco Spielmacher, il difensore tedesco ha annunciato le cause del suo ritiro prematuro: "Dopo l'ultimo infortunio al ginocchio sono andato sotto la doccia e ho pianto per 10 minuti. I primi test sembravano dare per certa la lesione del crociato, in quel momento ho pianto capendo che si fosse rotto".
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"Il giorno dopo una risonanza magnetica mi è stato detto che non c'era lesione, a quel punto mi è stato chiaro al mille per cento che fosse finita. Non riuscivo ad immaginare niente di peggio di aspettare con entusiasmo l'estate con i miei figli per poi affrontare la mia terza rottura del crociato".
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