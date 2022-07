Borussia Dortmund II: la papera clamorosa del portiere Luca Unbehaun

In pratica arriva un lancio troppo lungo da centrocampo verso l'area dell'estremo difensore del Dortmund, che salta e blocca sicuro. E fin qui tutto a posto. Solo che la mossa successiva è inspiegabile. Il portiere lancia il pallone a terra per rinviare coi piedi, a pochi metri da sé, e forse nemmeno qui ci sarebbe nulla di strano, se non fosse che l'attaccante Gustaf Nilsson si trova esattamente dove finisce la sfera, come se Unbehaun non lo avesse visto, benché si trovi proprio di fronte a lui. A quel punto diventa tutto quasi comico, perché il portiere si accorge dell'errore e inizia a far finta di niente, come se la palla non fosse in gioco, forse per confondere il centroavanti, mentre questi, incredulo, piano piano realizza e si tuffa sul pallone facendolo proprio e tirando verso la porta, realizzando un gol facilissimo nonostante l'estremo tentativo di evitarlo da parte del malcapitato portiere e di due difensori.