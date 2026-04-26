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La splendida iniziativa del Borussia Dortmund

Mentre il conflitto in Ucraina continua a segnare la vita di milioni di persone, il Borussia Dortmund ha deciso di trasformare i suoi centri d'allenamento in un rifugio di speranza. 45 bambini e 5 bambine, fuggiti dalla regione di Dnipropetrovsk (una delle più colpite dal conflitto Russo-Ucraino), sono stati protagonisti di un’iniziativa speciale che ha unito sport e solidarietà.

I piccoli atleti sono stati invitati dal club tedesco per una settimana intensiva di calcio, e non si è trattato solo di semplici allenamenti. Infatti i ragazzi hanno potuto vestire i colori gialloneri, utilizzare le strutture d'avanguardia e ricevere consigli tecnici dagli allenatori del settore giovanile dei giallo-neri e inoltre assisteranno alla partita tra Borussia Dortmund e Friburgo al Signal Iduna Park.

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