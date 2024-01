Borussia Dortmund, periodo no per Adeyemi: “Ma la mia ragazza non c’entra nulla…”

Fermo per infortunio da inizio dicembre, l'attaccante dei gialloneri e la sua compagna, la famosa rapper svizzera Loredana, sono stati attaccanti sui social per le recenti prestazioni in campo: "Io unico responsabile, ingiusto criticare lei..."

Sergio Pace Redattore

Non è stato un inizio di stagione particolarmente positivo per Karim Adeyemi, attaccante classe 2002 in forza al Borussia Dortmund. Rispetto allo scorso anno i numeri per l'ex Salisburgo parlano chiaro. Ora che è anche fermo ai box per un infortunio da inizio dicembre ci mancavano pure gli haters sui social...

Adeyemi e ragazza attaccati sui social: "Lei non c'entra niente, sono l'unico responsabile delle mie prestazioni"

Dicevamo dei numeri di Adeyemi. Il 22enne attaccante del Borussia Dortmund, prelevato nell'estate 2022 dal Red Bull Salisburgo per 30 milioni di euro, ha chiuso la scorsa stagione con un bottino di 9 reti e 6 assist confezionati in 32 presenze complessive con i gialloneri tra Bundesliga, Coppa DFB e Champions League. Quest'anno le cose stanno andando diversamente. Solo due gol (entrambe in Champions League) e due assist in 18 gare in tutte le competizioni. In Germania le recenti prestazioni di Adeyemi non sono passate inosservate e, anzi, sono state il pretesto per criticarlo pesantemente sui social.

Il numero 27 del Dortmund e la compagna, la famosa rapper svizzera Loredana (3,2 milioni di follower su Instagram) sono stati attaccati dagli haters. Una situazione certamente fastidiosa per la coppia, con Adeyemi che ha voluto rispondere a dovere ribadendo che alla base delle sue prestazioni negative non ci sia alcun legame con la compagna. Queste le sue parole in un'intervista pubblicata dal suo club: "Sapevo in cosa mi stavo cacciando, che lei era una persona sempre sotto i riflettori e gli occhi di tutti. Ma trovo pazzesco che la gente reagisca in questo modo".

Adeyemi aggiunge: "Non è ingiusto nei miei confronti, ma verso la mia ragazza. Lei non ha niente a che fare con le mie prestazioni in campo. Io sono l'unico responsabile. A volte le persone si prendono la briga di giudicare senza conoscere, è assurdo".

Insomma, l'attaccante del Dortmund è consapevole di essere responsabile delle sue prestazioni in campo, ma nulla di tutto ciò che accade nel rettangolo di gioco può collegarsi alla sua relazione con Loredana. I due sono apparsi insieme pubblicamente sui social l'estate scorsa e da allora fanno coppia fissa.

