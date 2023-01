Borussia Dortmund, Sebastien Haller: una tripletta contro il cancro nel giro di 8 minuti!

Sebastien Haller ha deliziato tutti gli amanti del calcio, e della vita, con i gol che ha segnato in una significativa amichevole prima della ripresa della Bundesliga. Tornato in campo dopo le cure per un cancro ai testicoli, Sebastien Haller ha segnato tre gol nell'amichevole in cui il Dortmund ha battuto il Basilea 6-0.

L'attaccante ha dilagato nella seconda amichevole per i gialloneri in soli tre giorni, dopo quella contro il Fortuna Dusseldorf. Haller ha messo a segno il quarto, quinto e sesto gol della sua squadra. Per quanto l'attaccante abbia dovuto stare in bacino di carenaggio per un po', a causa dei trattamenti chemioterapici, il suo fiuto da gol non è andato perso. Nella sua ultima stagione all'Ajax in Eredivisie, aveva "timbrato" 34 gol e nove assist in 42 presenze, 40 delle quali nell'undici titolare. Se applicherà questa performance al suo nuovo club tedesco, presto brillerà di luce propria. La Bundesliga non riprenderà fino al prossimo 20 gennaio.