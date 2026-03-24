Il CT della Bosnia ha denunciato in conferenza stampa un presunto caso di boicotaggio da parte del Galles. Giovedì la sfida playoff

Samuele Dello Monaco 24 marzo - 11:46

La marcia di avvicinamento ai Playoff per i Mondiali si infiamma, e non solo sul terreno di gioco. Se l'Italia di Rino Gattuso si prepara ad affrontare l'Irlanda in una semifinale cruciale, l'altra sfida del tabellone, tra Galles e Bosnia, è stata preceduta da una vigilia infuocata. Al centro della bufera ci sono feroci polemiche e accuse dirette di boicottaggio sportivo, che rendono l'atmosfera attorno al match decisamente incandescente.

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La non convocazione di Tahirović — A innescare la miccia è stato il commissario tecnico della nazionale bosniaca, Sergej Barbarez, che ha lanciato accuse pesantissime nei confronti di Steve Cooper, ex manager del Nottingham Forest e attuale tecnico della squadra danese del Brøndby. Secondo Barbarez, l'allenatore gallese avrebbe deliberatamente escluso dalle ultime convocazioni del club il centrocampista (e pilastro della nazionale bosniaca) Benjamin Tahirovic, con il preciso intento di fargli perdere il ritmo partita in vista dell'imminente spareggio mondiale contro il Galles.

La conferenza del CT della Bosnia e il caso Tahirovic — Le parole del CT bosniaco in conferenza stampa a Sarajevo non hanno lasciato spazio a molte interpretazioni: "C'entra qualcosa con la nazionalità del suo allenatore di club. Quando il tuo allenatore ti augura buona fortuna, ma non alla tua Nazionale, tutto ciò ti fa riflettere", ha dichiarato Barbarez senza mezzi termini.

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Il selezionatore ha inoltre aggiunto che a Tahirovic sarebbe stato garantito da Cooper che la sua situazione nel club si sarebbe risolta e che tutto sarebbe "tornato alla normalità dopo la pausa per le Nazionali", insinuando l'esistenza di una vera e propria strategia di sabotaggio ai danni della Bosnia.

La smentita del Brøndby — Le dichiarazioni roventi arrivate dai Balcani hanno immediatamente provocato la reazione piccata del club danese. Soren Hanghoj, direttore della comunicazione del Brøndby, ha rispedito al mittente ogni speculazione, smentendo le teorie del complotto e definendo le affermazioni di Barbarez una speculazione "inverosimile" e spinta troppo oltre. La dirigenza sportiva del Brøndby ha chiarito la situazione ribadendo che l'esclusione di Tahirovic (messo momentaneamente fuori rosa insieme al compagno di squadra Sean Klaiber) è legata esclusivamente a dinamiche di spogliatoio e al mancato rispetto dei "valori e degli standard del club".

A difesa del proprio staff tecnico, Hanghoj ha precisato che simili provvedimenti disciplinari non sono mai frutto dell'arbitrio o delle simpatie di un singolo allenatore: "Non è solo l'allenatore a prendere decisioni di questo tipo. È stata una decisione del club, presa congiuntamente da tutto lo staff tecnico e dalla dirigenza sportiva". Per smorzare la polemica con una sottile vena di ironia, il portavoce ha poi concluso ricordando che, alla fine dei conti, "non ci sono poi così tanti tifosi del Galles nel Brøndby".

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