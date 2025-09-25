Prima la chiamata al VAR poi il rigore del portiere Volpi. Il Botafogo di Davide Ancelotti si vede sfumare la vittoria e l'aggancio al quarto posto. Ora il derby contro il Fluminense.

Mattia Celio Redattore 25 settembre - 11:17

Il Botafogo di Davide Ancelotti, che ha dovuto fare a meno di ben 13 giocatori, si è fatto raggiungere dal Gremio a causa di una controversa decisione del VAR e di un gol segnato da un portiere nei minuti di recupero. Un pareggio che nega così alla squadra del figlio di Carlo la possibilità di raggiungere il Mirassol al quarto posto. Ancelotti che ha abbandonato il campo furibondo.

Davide Ancelotti, tecnico del Botafogo (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

Botafogo, VAR e rigore del portiere: la maledizione di Davide Ancelotti — Davide Ancelotti fallisce l'aggancio al quarto posto in classifica per colpa del...VAR. Nella sfida di ieri sera contro il Gremio, il suo Botafogo ha visto sfumare la vittoria proprio nei minuti di recupero per colpa di una decisione molto controversa del direttore di gara. In vista della partita contro il Tricolore Immortale, il figlio di Carlo ha già dovuto fare i conto con pesanti assenze: ben 13 giocatori indisponibili, tra infortuni e squalifiche.

Dopo il primo tempo chiusosi sullo 0-0, il Botafogo ha trovato la rete del vantaggio al 53' con Cuiabano. Una rete che, di fatto, ha svegliato i padroni di casa. Forti anche della rosa corta degli ospiti. La squadra di Mano Menezes ha iniziato ad attaccare con ferocia senza però trovare la via della rete. Fino all'87' quando, appunto, si è letteralmente scatenato il caos totale.

In occasione di un calcio di punizione, Matheus Martins ha colpito con il braccio cross di Gustavo Martins e, dopo una lunga revisione al VAR, l'arbitro ha concesso il rigore ai padroni di casa, tra le grandi proteste di Ancelotti e dell'intera squadra. Sul dischetto si è presentato il portiere Volpi che ha spiazzato il collega Lick fissando il risultato sull'1-1.

"Quello che è successo è una vergogna - ha detto Davide Ancelotti in conferenza stampa - Come tutti sanno, abbiamo avuto molte assenze quindi abbiamo cercato di trovare soluzioni in allenamento. Penso che la squadra meritasse la vittoria. Poi è successo quello che sappiamo tutti. Certo, ora provo molta frustrazione, ma non è una sconfitta, è un pareggio, e può essere un assaggio di sconfitta con frustrazione". Botafogo nel prossimo incontro se la vedrà contro il Fluminense nel Derby di Rio de Janeiro.