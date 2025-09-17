Brutta notizia per Davide Ancelotti, che perde il suo portiere titolare almeno fino alla fine dell'anno.

Lorenzo Maria Napolitano 17 settembre - 20:46

Ex Juventus e Fiorentina, ma anche Barcellona, Neto ha accusato un grave infortunio. L'estremo difensore, attualmente in forza al Botafogo, ha subito una rottura completa del muscolo retto femorale della coscia destra, che richiede un intervento chirurgico e un periodo di recupero non trascurabile.

Neto, 2025 finito: i dettagli dell'infortunio — Il portiere brasiliano nei prossimi giorni si sottoporrà ad un intervento chirurgico, ed i tempi di recupero andranno dai tre ai cinque mesi. Ad ogni modo, il suo 2025 finisce qui: un momento, tra l'altro, particolarmente sfortunato per Neto, dato che aveva iniziato a macinare minuti con la sua nuova squadra. Con lui in campo il Botafogo ha vinto due partite su due, prima di lasciare il campo contro il San Paolo al quarantacinquesimo minuto. Questo match è terminato 1-0 per i padroni di casa.

A difendere i pali ci penserà Léo Linck, classe 2001 arrivato proprio quest'anno al Botafogo. Anche lui brasiliano, prima di firmare con il Fogão Linck ha giocato tre stagioni con l'Athletico Paranaense, vincendo la Coppa Sudamericana nel 2021. Il prossimo match del Botafogo sarà domani contro il Mirassol, e l'obiettivo sarà quello di riscattare l'ultima sconfitta e scalare posizioni in classifica. La squadra di Davide Ancelotti in questo momento conta 35 punti in classifica, ed è a soli tre punti proprio dal Mirassol, che occupa l'ultimo gradino valido per accedere direttamente alla fase a gironi della prossima Coppa Libertadores.