Botafogo fuori dalla Coppa, Ancelotti: “Sono deluso, dispiace per i tifosi”

Jacopo del Monaco 12 settembre - 10:59

Questa notte, il Botafogo allenato da Davide Ancelotti ha salutato prima del previsto la Copa do Brasil. Questa notte, è andata in scena la gara di ritorno del Clásico Alvinegro contro il Vasco da Gama, che ha vinto ai calci di rigore. Nella conferenza stampa dopo la partita, l'allenatore italiano ha espresso la sua delusione per il risultato finale ma ha già in testa gli obiettivi da raggiungere.

Botafogo, Ancelotti: "Provo delusione, ora dobbiamo ritrovare fiducia" — Questa notte, il Botafogo ha ospitato presso l'Estadio Nilton Santos il Vasco da Gama in occasione del ritorno dei quarti di finale della Copa do Brasil. La gara d'andata era terminata 1-1 e quindi si sarebbe deciso tutto negli ultimi 90 minuti di gioco. Nei primo tempo, il Vasco ha sbloccato il derby grazie alla rete di Nuno Moreira, poi l'Estrela Solitaria ha rimesso in equilibrio la partita col rigore realizzato dall'ex Inter Alex Telles.

Coi tempi regolarmente e supplementari terminati 1-1, le due squadre di Rio de Janeiro hanno deciso la sfida dagli 11 metri. Durante la lotteria dei rigori, il portiere del Gigante da ColinaLeo Jardim ha parato il primo rigore calciato proprio da Telles e ciò è risultato decisivo per il passaggio del turno. Anche per quest'anno, il Fogão non porterà a casa la prima coppa nazionale della sua storia.

Nella conferenza stampa post-partita, Ancelotti ha espresso la sua delusione per l'eliminazione ma ha già in testa i prossimi obiettivi: "Prima di tutto provo grande delusione. Siamo tutti delusi per l'occasione persa e per i tifosi, che ci hanno supportato per tutta la gara. Abbiamo giocato due partite molto equilibrate. Oggi abbiamo giocato meglio rispetto all'andata, ma oggi dovevamo vincere e siamo delusi. Ora abbiamo obiettivi chiari: qualificarci alla prossima edizione della Libertadores e della Copa do Brasil. È stato un duro colpo per noi e, per questo, dobbiamo ritrovare fiducia. Ora dobbiamo lavorare bene, pensare partita per partita e fare bene in campionato".