Bottiglia di plastica contro Klopp nel derby di Liverpool: tutta colpa del gol annullato

Per il gol annullato, polemiche anche sui social da parte dei tifosi dell'Everton...

Una nota amara del derby è arrivata subito dopo il gol annullato dal Var per fuorigioco di Coady. Una bottiglia d'acqua di plastica è stata lanciata dal balcone superiore della tribuna principale verso Jürgen Klopp.

L'allenatore del Liverpool ha dichiarato al termine del derby finito 0-0: "Non l'ho visto in quel momento, ma l'ho visto ora, perché è ancora 'sulla scena del crimine'. Pensavo fosse una bottiglia di vetro e sarebbe stato davvero pericoloso. Non era. Era di plastica".