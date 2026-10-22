Giovedì 22 ottobre 2026, ore 21 italiane, costa meridionale dell’Inghilterra. Il Vitality Stadium, il più piccolo impianto della Premier League, con poco più di 11mila posti, si prepara alla prima notte europea della sua storia. Di fronte c’è il Milan: sette Coppe dei Campioni e oltre un secolo di leggenda. Alla terza giornata di Europa League va in scena un’anomalia che nessun sorteggio aveva mai prodotto: due squadre con la stessa divisa, strisce rosse e nere, e un regolamento che impone ad almeno una delle due di cambiarsi.

Non è una coincidenza, né un omaggio di facciata. È una storia di ammirazione, imitazione e sogni che attraversa più di mezzo secolo. E c’è di più: il 22 ottobre è anche il giorno in cui, nel 1916, morì Herbert Kilpin, l’inglese di Nottingham che inventò il Milan e i suoi colori. A 110 anni esatti dalla sua scomparsa, il Diavolo torna in Inghilterra per sfidare l’unica squadra al mondo che ha scelto di assomigliargli. Prima ancora del pallone, a giocare questa partita sarà una maglia.

Il fuoco, la paura e un sogno preso in prestito

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Tutto comincia a Milano il, in una fiaschetteria di via Berchet., giocatore e allenatore nato a Nottingham, fonda ile ne detta il carattere con una frase rimasta scolpita nella storia rossonera: "sarà una squadra di diavoli, con colori rossi come il fuoco e neri come la paura da incutere agli avversari". Secondo una ricostruzione della sua vita, quelle tinte richiamerebbero anche i mattoni e le travi di legno delle case della sua città natale.

Nello stesso 1899, a oltre mille chilometri di distanza, nasce il club che diventerà il Bournemouth: Boscombe St John’s. Per decenni la sua identità resta fatta di rosso e bianco. Poi, tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio dei Settanta, arriva in panchina John Bond. Bond è rapito dal Milan che nel 1969 aveva travolto l’Ajax 4-1 nella finale di Coppa dei Campioni e decide che la sua squadra deve vestirsi, giocare e sognare come i rossoneri. Nascono le strisce rosse e nere e, con esse, l’idea di costruire una sorta di Milan della costa sud.

Due scelte, due significati. Il rossonero di Kilpin era una dichiarazione di guerra, pensata per spaventare. Quello di Bond è una dichiarazione d’amore, pensata per somigliare. Il primo è un’identità che si impone, il secondo un’aspirazione che si indossa. E c’è una simmetria quasi letteraria: un inglese ha portato il rossonero in Italia, un altro inglese lo ha riportato in Inghilterra.

Strisce che cambiano, pelle che resta

In 127 anni il Milan ha cambiato spessore delle strisce, colletti, sponsor e stemmi, ma non la sostanza: due colori, una seconda maglia storicamente bianca e un’idea di sé come squadra diabolica. L’ultima stagione ha spinto il concetto al limite, con una divisa home 2025/26 attraversata da fiamme e dallo stemma rosso fuoco, presentata dal club come ponte tra tradizione e innovazione. Ma il perimetro di questa libertà lo sorveglia il popolo rossonero: la Curva Sud ha reagito con durezza quando nel materiale del club è comparso un kit nei colori dell’Inter, ricordando che si tramandano solo i simboli che da sempre appartengono al Milan.

Anche il Bournemouth gioca con il proprio passato. La divisa 2026/27, la prima firmata Hummel, riporta le strisce larghe e un motivo tono su tono ispirato allo stemma originale del 1936. Per l’esordio europeo il club ha persino pensato a una maglia casalinga dedicata all’Europa League. La terza divisa, color crema con un motivo di ciliegie, e la seconda, viola con richiami ai primi anni Novanta, completano una collezione in cui l’innovazione serve a raccontare l’eredità.

BOURNEMOUTH, INGHILTERRA - 18 OTTOBRE: Evanilson del Bournemouth festeggia il secondo gol della sua squadra insieme ad Adrien Truffert, durante la partita di Premier League 2026/27 tra AFC Bournemouth e Sunderland, disputata al Vitality Stadium il 18 ottobre 2026 a Bournemouth, in Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Ma la maglia non è solo tessuto: è il modo in cui due città si riconoscono. A Milano il rossonero è metà metropoli, la Curva Sud, San Siro, i riti del derby, e indossarlo significa appartenere a una dinastia abituata a vincere. A Bournemouth, località di mare con uno stadio da poco più di 11mila posti, lo stesso colore è la bandiera di una squadra che per gran parte della sua storia ha oscillato tra terza e quarta serie. Stesse strisce, peso opposto: a Milano sono un’eredità, sulla costa sono un traguardo conquistato.

Le maglie dei giorni che contano

La storia del Milan si legge nelle sue sette notti europee: Wembley 1963, prima squadra italiana campione d’Europa; Madrid 1969, il 4-1 all’Ajax; il biennio 1989-90 di Sacchi, con il 4-0 alla Steaua e il 1-0 al Benfica; Atene 1994; Manchester 2003, ai rigori contro la Juventus; infine il dolore di Istanbul 2005 e la rivincita di Atene 2007 contro il Liverpool. Il Milan ha spesso vinto le sue finali indossando la seconda maglia, quella bianca, a ricordare che l’epica rossonera non vive solo di strisce.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 28 MAGGIO: Il capitano del Milan Paolo Maldini solleva il trofeo dopo la vittoria nella finale di UEFA Champions League tra Juventus FC e AC Milan, disputata il 28 maggio 2003 all'Old Trafford di Manchester, in Inghilterra. (Foto di Alex Livesey/Getty Images)

Le maglie del Bournemouth raccontano un’epica più piccola, ma non meno intensa. C’è il 1970-71 di Ted MacDougall, 49 gol in una stagione, e della risalita dalla quarta serie con le nuove strisce di Bond. Ci sono gli anni Ottanta: la vittoria sul Manchester United in FA Cup nel 1984, l’Associate Members’ Cup nello stesso anno e il titolo di Third Division nel 1986-87 con Harry Redknapp in panchina.

Poi arriva la scalata di Eddie Howe, tre promozioni in sei anni e il debutto in Premier League nel 2015-16. Infine la stagione 2025/26 di Andoni Iraola: 57 punti, diciotto partite senza sconfitte e il sesto posto, il miglior piazzamento di sempre, che vale per la prima volta l’Europa. Messe accanto, le due collezioni di maglie storiche disegnano un contrasto netto: quelle del Milan sono vestiti da trofei, quelle del Bournemouth vestiti da miracoli.

Novanta minuti con la stessa pelle

Giovedì sera il Vitality Stadium ospiterà qualcosa di più di una partita di Europa League. Sarà il momento in cui un modello incontra la sua copia e scopre che quest'ultima ha messo radici. Più di cinquant’anni fa un allenatore sognava di far somigliare la sua squadra al Milan; oggi quel sogno scende in campo contro l’originale, davanti ai propri tifosi, con la maglia più larga e più orgogliosa che abbia mai avuto.

Il Milan arriverà per ricordare di cosa è fatta la paura. Il Bournemouth per dimostrare che il rosso e il nero si possono anche meritare, non solo ereditare. Per novanta minuti le strisce saranno uguali, e l’unica differenza starà in chi le porta. Da qualche parte invece, l’ombra di Kilpin, nel giorno del suo anniversario, guarda il suo fuoco brillare in casa degli inglesi.