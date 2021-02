Brasile, aveva festeggiato il gol abbassandosi i…pantaloncini: adesso 8 giornate di squalifica!

A dicembre Emerson Carioca ha festeggiato il gol promozione del Sampaio Correa nel campionato Carioca, abbassandosi i pantaloni. Ora la pesante squalifica…

Una scena virale in tutto il mondo. Il 9 dicembre scorso, nella partita del Sampaio Correa contro il Maricá, Emerson Carioca ha segnato un gol fondamentale per la promozione nel campionato Carioca... perdendo la testa, e non solo, nel celebrarlo. L’ala destra andò a bordo campo, si tolse la maglietta e si abbassò i pantaloni.

Un gesto per nulla gradito alla Federazione brasiliana, che ha deciso solo martedì di punirlo. L’organo, infatti, ha squalificato Emerson per le prossime otto partite. Vittima di quell’episodio tutt’altro che ordinario sarà il Portuguesa, la sua nuova squadra. “Voglio chiedere scusa a tifosi, compagni e avversari”, aveva postato il 25enne pochi giorni lo “storico” pomeriggio.

Per ora le scuse non sono bastate e gli avvocati del Portuguesa dovranno provare a risolvere la situazione in appello in modo che Emerson Carioca non perda gran parte del nuovo torneo, che inizierà il 28 febbraio nella sfida contro il Vasco. Ci sarà un altro capitolo in questa storia?