Brasile-Cile 3-0, Ancelotti: “Sono certo che torneremo competitivi”

Brasile-Cile 3-0, le dichiarazioni del Commissario Tecnico della Seleçao Carlo Ancelotti dopo la partita di qualificazione Mondiale

Enrico Pecci Redattore 5 settembre 2025 (modifica il 5 settembre 2025 | 12:23)

Brasile-Cile è senza storia. La Seleçao si è imposta per 3-0 al Maracana con le reti di Estevao, Paquetà e Bruno Guimaraes, confermando così il secondo posto nel girone Sudamericano ma a -10 dall'Argentina di Messi. Prima al Maracana per Carlo Ancelotti, che può tornare a sorridere in vista del futuro.

Brasile-Cile, Ancelotti sorride: "Fatta una grande partita" — Il nuovo Ct del Brasile, dopo il netto 3-0 inflitto al Cile, ha parlato così in conferenza stampa: "È un obiettivo, un traguardo, quello di aumentare la nostra autostima. Non solo all'interno dello spogliatoio, ma anche all'interno di un Paese che vuole che la squadra giochi bene e competa con tutte le squadre. Sono certo che questa squadra competerà con tutte le squadre del mondo".

Sulla prima al Maracana: "L'atmosfera al Maracana era molto buona, con tanto affetto per la squadra. La squadra ha giocato bene, ha fatto una bella partita, ha espresso un calcio intenso, con un buon ritmo, una buona difesa e una buona pressione. Credo che i tifosi, come noi, siano molto contenti della partita".

Ancelotti: "Esperienza nuova e bellissima, torneremo al vertice" — "Per me è un'esperienza nuova e bellissima, la mia prima volta al Maracana, il tempio del calcio mondiale. - ha aggiunto l'allenatore italiano - Un'esperienza nuova che ricorderò per sempre. La storia della Nazionale brasiliana è meravigliosa, fatta da leggende che ho avuto il piacere di conoscere. È molto importante per noi avere queste leggende vicine a noi come esempio per il futuro".

Ancelotti, in chiusura, guarda al futuro della Seleçao con grande ottimismo: "È un ambiente molto positivo e ne sono molto contento. In questa squadra abbiamo nuovi giocatori e sono contento di loro, lavorano bene e sono concentrati sul loro lavoro. È un ambiente positivo. L'idea è di riuscire a mantenere questa atmosfera fino al Mondiale". Il nuovo Brasile di Ancelotti inizia a prendere forma.