Lyanco è stato espulso per doppia ammonizione nel Clássico Mineiro e Renan Lodi non l'ha presa bene, andando faccia a faccia con l'ex Torino
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L'ultimo Clássico Mineiro, giocato il 2 maggio allo stadio Mineirão, si è concluso con la vittoria dell'Atlético Mineiro per 3-1 contro il Cruzeiro, in una sfida valida per la 14^ giornata del campionato brasiliano. Nonostante il risultato positivo per il l'Atletico Mineiro, la partita è stata segnata da un episodio di forte tensione tra due compagni di squadra: il difensore Lyanco e il terzino Renan Lodi.
Nella finale del Campionato Mineiro dello scorso marzo, vinta dal Cruzeiro per 1-0, è scoppiata una delle risse più grandi della storia del calcio brasiliano, portando a grande nervosismo anche per l'incontro di ieri. In quell'occasione, l'arbitro ha espulso ben 23 giocatori dopo violenti scontri fisici tra giocatori e membri di entrambe le squadre.
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Lyanco-Renan Lodi, ecco cosa è successoL'incidente è avvenuto a 10 minuti dalla fine, quando l'Atlético Mineiro era già in vantaggio per 3-0 e il Cruzeiro stava giocando in nove uomini per due espulsioni precedenti. Lyanco, che era già stato ammonito, ha commesso un fallo duro e non necessario vicino alla linea di fondo, ricevendo il secondo cartellino giallo e venendo espulso.
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Immediatamente dopo il rosso, Renan Lodi si è scagliato contro Lyanco, rimproverandolo duramente davanti alle telecamere per l'ingenuità commessa in una partita ormai praticamente chiusa. Ne è nato un acceso battibecco tra i due, con l'ex Atletico Madrid visibilmente furioso per l'atteggiamento del compagno.
Ai microfoni dopo la fine della partita, Lodi ha cercato di smorzare i toni spiegando di averlo rimproverato proprio perché nutre una profonda stima per lui e vederlo prendere una scelta completamente errata a partita ormai chiusa lo ha fatto decisamente arrabbiare.
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