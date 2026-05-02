Le parole dell'attaccante brasiliano Hulk dopo l'annuncio ufficiale dell'addio all'Atletico Mineiro: "Un legame che mi ha cambiato la vita"
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Si chiude un capitolo importante della carriera di Hulk. L'attaccante brasiliano saluta ufficialmente l'Atletico Mineiro dopo la rescissione del contratto col club di Belo Horizonte e adesso si prepara a salutare anche i tifosi nel match contro il Botafogo. Prima di vestire per l'ultima voglia la maglia del Galo, però, Hulk ha deciso di spendere parole cariche di emozione e significato nei confronti della squadra e dei sostenitori.
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🚨🇧🇷 40 year old striker Hulk leaves Atletico Mineiro to join Fluminense, deal sealed. 🫱🏻🫲🏼 pic.twitter.com/xY6fawNorX— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 2, 2026
Hulk dice addio all'Atletico MineiroNel suo messaggio d'addio, il calciatore brasiliano ha espresso tutta la sua gratitudine nei confronti dell'Atletico Mineiro, sottolinenando quanto la sua avventura al Galo abbia profondamente inciso sulla sua vita non solo dal punto di vista calcistico ma anche umano: "Porto con me molto più dei trofei: porto un legame che mi ha cambiato la vita".
Successivamente, Hulk si è poi soffermato sul rapporto costruito con i tifosi sottolinenando tutta la sua gratitudine nei confronti del calore ricevuto. Nello specifico, ha scritto: "Il Galo e i suoi tifosi mi hanno fatto sentire a casa fin dal primo giorno. Sarò eternamente grato a questo club che ho imparato ad amare. Vi aspetto allo stadio per salutarci insieme, come merita questa storia: con gratitudine, emozione e una grande festa".
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Un ciclo che si chiude e l'inizio di una nuova avventuraL'addio dell'ex Porto e Zenit chiude una grande avventura all'Atletico Mineiro, fatto di grandi successi. Hulk ha vestito per la prima volta la maglia del Galo nel 2021 collezionando ben 311 presenze e 140 gol con il club brasiliano. Oltre alle statistiche, però, a parlare sono anche i trofei. L'ormai ex capitano della squadra ha infatti portato l'Atletico Mineiro sul tetto del Brasile vincendo il campionato e la coppa nazionale nel 2021 (capocannoniere di entrambe le competizioni) e la supercoppa brasiliana nel 2022.
Tuttavia, per un ciclo che si chiude, ce n'è sempre un altro che si apre. Una volta salutato la città di Belo Horizonte, Hulk infatti approderà (a scampo di imprevisti) nella Rio De Janeiro sponda Fluminese. In maglia Flu, l'attaccante brasiliano proverà a scrivere un'altra grande pagina di storia della sua carriera, nella speranza di tornare in cima al campionato brasiliano e invertire la rotta di una Copa Libertadores che al momento non sorride al Tricolor.
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