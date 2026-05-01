Tra gli anticipi della nuova giornata del Brasileirão è prevista la sentita sfida tra Palmeiras e Santos. La partita, conosciuta con il nome di Clássico da Saudade, è in programma sabato 2 maggio alle ore 23:30 italiane allo stadio Allianz Parque di San Paolo. Al momento le due squadre stanno vivendo una stagione simile a quella passata, con i padroni di casa in lotta per il titolo e gli ospiti per la salvezza. Ma cosa dicono i precedenti tra Palmeiras e Santos?

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Palmeiras-Santos, i dati generali dei precedenti

Quella tra Palmeiras e Santos è una delle sfide più giocate nella storia del Brasile e del calcio in generale. In totale si contano infatti ben. Ad alzare in maniera vertiginosa il dato è il campionato, ovvero il più prestigioso torneo statale del paese. Solo in questo contesto si sono disputategare. Nelse ne contano solo. Una sola volta invece queste due squadre si sono affrontate in ambito internazionale, ovvero in Libertadores.Il bilancio è favorevole ai padroni di casa di questo sabato. Irispetto alle 98 del Peixe. I pareggi sono 79. Se nel paulista il dato è ancora più sbilanciato (100 successi Palmeiras, 45 pareggi, 55 successi Santos), di tutt'altra specie è quello relativo al campionato nazionale. In questo caso l'equilibrio è quasi assoluto tra le 24 vittorie dei padroni di casa, i 24 pareggi e le 26 vittorie del Santos.

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Il fattore casalingo e il numero dei gol

Il fattore casalingo non è così incisivo in questa sfida. Le percentuali sono molto simili a quelle generali anche nelle partite giocate a San Paolo. Negliperò il Clássico da Saudade si è tinto molto più spesso di verde che di bianconero. Dal 2020 si sono giocate 20 gare e addirittura 14 sono state vinte dal Palmeiras. Solo 3 sia i pareggi sia i successi del Santos. All'Allianz Parque i padroni di casa hanno vinto 11 dei 12 match. Unica sconfitta nel Brasileirão del 2023.

SAO PAULO, BRAZIL - NOVEMBER 06: Vitor Roque del Palmeiras celebra con i compagni dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di Brasileirão 2025 tra Palmeiras e Santos all'Allianz Parque il 6 novembre 2025 a San Paolo, Brasile. (Foto di Alexandre Schneider/Getty Images)

Anche il dato dei gol è migliore per i Verdão. In totale hanno realizzato 525 reti rispetto alle 426 del Peixe. La classifica marcatori di questa partita non può che essere guidata dall'immenso Pelé con 32 marcature. Per i padroni di casa, invece, il capocannoniere del derby è Heitor con 13. Dei giocatori tuttora in campo e quindi in grado di scalare altre posizioni si trovano Neymar (7 gol) e Gabriel Barbosa (6).

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