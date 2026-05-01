Risultati, andamento in casa e in trasferta e i i migliori marcatori di una delle sfide più sentite del Sud America
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Tra gli anticipi della nuova giornata del Brasileirão è prevista la sentita sfida tra Palmeiras e Santos. La partita, conosciuta con il nome di Clássico da Saudade, è in programma sabato 2 maggio alle ore 23:30 italiane allo stadio Allianz Parque di San Paolo. Al momento le due squadre stanno vivendo una stagione simile a quella passata, con i padroni di casa in lotta per il titolo e gli ospiti per la salvezza. Ma cosa dicono i precedenti tra Palmeiras e Santos?
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Palmeiras-Santos, i dati generali dei precedentiQuella tra Palmeiras e Santos è una delle sfide più giocate nella storia del Brasile e del calcio in generale. In totale si contano infatti ben 316 incontri. Ad alzare in maniera vertiginosa il dato è il campionato paulista, ovvero il più prestigioso torneo statale del paese. Solo in questo contesto si sono disputate 200 gare. Nel Brasileirão se ne contano solo 74. Una sola volta invece queste due squadre si sono affrontate in ambito internazionale, ovvero in Libertadores.
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Il fattore casalingo e il numero dei golIl fattore casalingo non è così incisivo in questa sfida. Le percentuali sono molto simili a quelle generali anche nelle partite giocate a San Paolo. Negli ultimi anni però il Clássico da Saudade si è tinto molto più spesso di verde che di bianconero. Dal 2020 si sono giocate 20 gare e addirittura 14 sono state vinte dal Palmeiras. Solo 3 sia i pareggi sia i successi del Santos. All'Allianz Parque i padroni di casa hanno vinto 11 dei 12 match. Unica sconfitta nel Brasileirão del 2023.
Anche il dato dei gol è migliore per i Verdão. In totale hanno realizzato 525 reti rispetto alle 426 del Peixe. La classifica marcatori di questa partita non può che essere guidata dall'immenso Pelé con 32 marcature. Per i padroni di casa, invece, il capocannoniere del derby è Heitor con 13. Dei giocatori tuttora in campo e quindi in grado di scalare altre posizioni si trovano Neymar (7 gol) e Gabriel Barbosa (6).
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