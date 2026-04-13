La classifica del massimo campionato Brasiliano vede il Corinthians al sedicesimo posto, con 11 punti e il Palmeiras in testa, con 26. Ma quella tra le due squadre è una partita unica: un derby, una pagina di storia del calcio Sudamericano che annulla qualsiasi obiettivo o piazzamento in campionato. Lo spettacolo è assicurato, con entrambe le squadre che vantano oltre 130 vittorie a testa, e più di 100 pareggi complessivi. Eppure, nell'ultimo derby, disputato domenica 12 aprile, il tabellone indica un "povero" 0-0.
BRASILE
Il Corinthians accusa il Palmeiras: “Due calciatori sono stati aggrediti dalla sicurezza”
Tuttavia, non sono mancati i colpi di scena, considerando la doppia espulsione diretta di Andre e Matheuzinho, che hanno lasciato il Corinthians in nove uomini. La stessa società poi, al termine del match, ha sostenuto che due calciatori siano stati aggrediti da alcune guardie di sicurezza del Palmeiras. E non è tutto, il club ha infatti comunicato che il calciatore Carlos Miguel ha ricevuto insulti razzisti. Insomma, un derby meno spettacolare in termini di gol, ma che ha comunque fatto discutere, sia dentro sia fuori dal rettangolo di gioco.
Caos Corinthians-Palmeiras: il comunicato ufficiale del club bianconero nel post-gara
Al termine della partita, il club bianconero ha immediatamente pubblicato un posto attraverso i propri canali ufficiali, dal quale si evince l'accaduto. Di seguito, la nota ufficiale del club brasiliano: "Lo Sport Club Corinthians Paulista comunica che, dopo la partita, Gabriel Paulista e Breno Bidon sono stati attaccati dalle guardie della squadra in visita" - Il club fa rifermento al Palmeiras - poi il messaggio della società Corinthians continua: "Entrambi registrano un evento e formalizzeranno denuncia presso Jecrim (Giudice speciale penale) con il supporto del dipartimento legale del Club".
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Il Corinthians denuncia anche i cori razzisti—
Oltre alla accuse di aggressione, il Corinthians rilancia anche le offese razziste nei confronti del calciatore Carlos Miguel. Un gesto, purtroppo, ancora troppo comune, che rischia di compromettere la passione di questo sport. Il club ripudia con forza quanto accaduto e ha già comunicato che rafforzerà il suo impegno nella lotta per il rispetto, l'uguaglianza e l'inclusione, dentro e fuori dal campo. Pertanto, la priorità della società bianconera è quella di individuare i responsabili, collaborando anche con le autorità competenti per adottare le misure necessarie e scongiurare la ripetizione di questi eventi. "Non c'è spazio per il razzismo nel calcio e nella società", recita il messaggio sul profilo Instagram del Corinthians.
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