La classifica del massimo campionato Brasiliano vede il Corinthians al sedicesimo posto, con 11 punti e il Palmeiras in testa, con 26. Ma quella tra le due squadre è una partita unica: un derby, una pagina di storia del calcio Sudamericano che annulla qualsiasi obiettivo o piazzamento in campionato. Lo spettacolo è assicurato, con entrambe le squadre che vantano oltre 130 vittorie a testa , e più di 100 pareggi complessivi. Eppure, nell'ultimo derby, disputato domenica 12 aprile, il tabellone indica un "povero" 0-0 .

Tuttavia, non sono mancati i colpi di scena, considerando la doppia espulsione diretta di Andre e Matheuzinho, che hanno lasciato il Corinthians in nove uomini. La stessa società poi, al termine del match, ha sostenuto che due calciatori siano stati aggrediti da alcune guardie di sicurezza del Palmeiras. E non è tutto, il club ha infatti comunicato che il calciatore Carlos Miguel ha ricevuto insulti razzisti. Insomma, un derby meno spettacolare in termini di gol, ma che ha comunque fatto discutere, sia dentro sia fuori dal rettangolo di gioco.