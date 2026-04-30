Aggiornamento in casa Fiorentina riguardante Moise Kean. L'ex Juventus, ancora alle prese con un problema fisico, ha avuto un permesso per ragioni familiari.
Un finale di stagione convulso per Moise Kean. L'attaccante della Fiorentina non sta giocando nelle ultime settimane per un dolore che non accenna ad attenuarsi alla tibia. Adesso, tuttavia, sarebbe subentrata un'altra questione ben più preponderante e il club ha fatto chiarezza sul rientro del classe 2000.
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Kean, quando torni? Fiorentina in attesa76 minuti il 4 aprile scorso in Hellas Verona-Fiorentina, partita terminata 0-1 con gol di Fagioli. Questa è stata l'ultima apparizione in ordine di tempo dell'attaccante nativo di Vercelli. Dopo 26 giorni Moise Kean, infatti, non ha più avuto minutaggio, risultando infortunato. Senza mai avere certezze sul suo recupero, si è continuato a parlare di un fastidioso dolore alla tibia con cui l'attaccante continua a convivere.
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Di conseguenza, la Viola ha dovuto fare a meno di Moise Kean nella doppia sfida di Conference League col Crystal Palace oltre alle tre gare di campionato con Lazio, Lecce e Sassuolo. A ben vedere, tra l'altro, al netto della rovinosa sconfitta nell'andata europea per 3-0; la Fiorentina senza il suo attaccante principe ha comunque tenuto un buon ruolino di marcia, rimanendo imbattuta nelle ultime 4 gare consecutive, con due vittorie e due pareggi.
Imprevisto familiare per l'attaccanteOltre al naturale percorso di terapie a cui si sta sottoponendo, dunque, Moise Kean ha fatto i conti nelle ultime ore con un imprevisto familiare che lo estrometterà per qualche giorno, dall'1 al 4 maggio, dalle sue sedute personalizzate. Ecco quanto rilasciato ufficialmente dal club viola: "ACF Fiorentina comunica che il calciatore Moise Kean ha avuto un permesso per motivi familiari dalla Società. Il calciatore sarà assente dal 1 al 4 maggio e, durante la sua assenza, continuerà l'iter riabilitativo per recuperare dal problema fisico in corso. Kean proseguirà il percorso terapeutico a Firenze martedì 5 maggio alle ore 10:30".
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