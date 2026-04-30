Un finale di stagione convulso per Moise Kean. L'attaccante della Fiorentina non sta giocando nelle ultime settimane per un dolore che non accenna ad attenuarsi alla tibia. Adesso, tuttavia, sarebbe subentrata un'altra questione ben più preponderante e il club ha fatto chiarezza sul rientro del classe 2000.

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FIRENZE, ITALIA - 4 GENNAIO: Moise Kean dell'ACF Fiorentina celebra dopo aver segnato un gol durante la partita di Serie A tra ACF Fiorentina e US Cremonese all'Artemio Franchi il 4 gennaio 2026 a Firenze, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Kean, quando torni? Fiorentina in attesa

76 minuti il 4 aprile scorso in Hellas Verona-Fiorentina, partita terminata 0-1 con gol di Fagioli. Questa è stata l'ultima apparizione in ordine di tempo dell'attaccante nativo di Vercelli.. Senza mai avere certezze sul suo recupero, si è continuato a parlare di un fastidioso dolore alla tibia con cui l'attaccante continua a convivere.

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Di conseguenza, la Viola ha dovuto fare a meno di Moise Kean nella doppia sfida di Conference League col Crystal Palace oltre alle tre gare di campionato con Lazio, Lecce e Sassuolo. A ben vedere, tra l'altro, al netto della rovinosa sconfitta nell'andata europea per 3-0; la Fiorentina senza il suo attaccante principe ha comunque tenuto un buon ruolino di marcia, rimanendo imbattuta nelle ultime 4 gare consecutive, con due vittorie e due pareggi.

Imprevisto familiare per l'attaccante

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Oltre al naturalea cui si sta sottoponendo, dunque, Moise Kean ha fatto i conti nelle ultime ore con un imprevisto familiare che lo estrometterà per qualche giorno, dall'1 al 4 maggio, dalle sue sedute personalizzate. Ecco quanto rilasciato ufficialmente dal club viola: "ACF Fiorentina comunica che il calciatore Moise Kean ha avuto undalla Società. Il calciatore sarà assente dal 1 al 4 maggio e, durante la sua assenza, continuerà l'iter riabilitativo per recuperare dal problema fisico in corso.".In stagioneripartite nel modo seguente : 26 gettoni in Serie A, 1 in Coppa Italia, 7 in Conference League. In campionato è fermo ae 1 assist, con l'ultima gioia datata 23 febbraio 2026 durante il derby toscano col Pisa. Con la Nazionale, comunque, aveva fatto sognare, date le due marcature con l'Irlanda del Nord e la Bosnia-Erzegovina, rese vane dalla mancata qualificazione dell'Italia di Gattuso.

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