L'INDISCREZIONE

Milan, pazza idea Kean: i tifosi sognano la coppia magica con Leao

Come svelato dall'esperto di mercato Nicolò Schira, la grande suggestione per il futuro del Milan riguarda Moise Kean, attualmente alla Fiorentina e già da tempo nel mirino del club rossonero.
Alessia Bartiromo

Il calciomercato estivo è ancora lontano ma, tra campionato, defezioni e la programmazione per la prossima stagione, le prime idee iniziano a farsi largo tra i top club. Tra questi anche il Milan, alla ricerca di una prima punta di riferimento che possa aiutare i rossoneri in termini realizzativi. Come svelato dall'esperto di mercato Nicolò Schira su Il Giornale, la grande suggestione riguarda Moise Kean, attualmente alla Fiorentina e già da tempo nel mirino del club rossonero. I tifosi già sono in visibilio immaginando una coppia di grande qualità formata dal giocatore viola e da Leao, formando un tandem d'attacco davvero incredibile. I contatti con l'entourage dell'attaccante sono già stati avviati per un'operazione però tutt'altro che facilissima. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>

