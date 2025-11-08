L'esordio di Vanoli in campionato con la Fiorentina e l'assenza di Kean

La Fiorentina è chiamata subito a conquistare la prima vittoria in campionato della stagione e a risalire la china di una classifica molto negativa e che preoccupa non poco i tifosi. Paolo Vanoli è chiamato all'esordio convincente ma in particolar modo ad un cambio di atteggiamento che possa giovare ai viola, reduci da un inizio di annata tra i peggiori di sempre. Per la prima trasferta sotto la sua gestione, il tecnico non avrà a disposizione Moise Kean, fermato di nuovo da un infortunio. Come recita il comunicato ufficiale del club, "il giocatore è assente dalla lista a causa di un trauma alla tibia sinistra subìto nel corso dell’ultima sfida di Conference contro il Mainz". Una brutta tegola per un periodo non troppo positivo del calciatore, che non riesce a trovare serenità e continuità anche in maglia viola.