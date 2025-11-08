Si avvicina sempre di più l'esordio viola di Paolo Vanoli in campionato con la Fiorentina, che sarà ancora orfana di Kean. Nella giornata di oggi è stata diramata la lista convocati in vista della trasferta contro il Genoa domani alle 15 allo stadio Ferraris. Tra le novità più evidenti proprio l'assenza dell'attaccante viola, out come riporta il comunicato stampa ufficiale, dopo un acciacco occorso in Conference League.
LA SITIUAZIONE
Fiorentina, i convocati di Vanoli per la trasferta di Genova: out Kean per infortunio
L'esordio di Vanoli in campionato con la Fiorentina e l'assenza di Kean—
La Fiorentina è chiamata subito a conquistare la prima vittoria in campionato della stagione e a risalire la china di una classifica molto negativa e che preoccupa non poco i tifosi. Paolo Vanoli è chiamato all'esordio convincente ma in particolar modo ad un cambio di atteggiamento che possa giovare ai viola, reduci da un inizio di annata tra i peggiori di sempre. Per la prima trasferta sotto la sua gestione, il tecnico non avrà a disposizione Moise Kean, fermato di nuovo da un infortunio. Come recita il comunicato ufficiale del club, "il giocatore è assente dalla lista a causa di un trauma alla tibia sinistra subìto nel corso dell’ultima sfida di Conference contro il Mainz". Una brutta tegola per un periodo non troppo positivo del calciatore, che non riesce a trovare serenità e continuità anche in maglia viola.
La lista di convocati viola—
Non solo la migliore formazione ma in particolar modo un atteggiamento in campo offensivo e propositivo, pur fronteggiando numerose problematiche tra infortunati e indisponibili. Ecco quindi la lista dei convocati viola di Paolo Vanoli per la partita contro il Genoa:
PORTIERI: De Gea, Martinelli, Lezzerini; DIFENSORI: Comuzzo, Dodo, Kouadio, Pongracic, Kospo, Mari, Ranieri, Viti, Parisi, Fortini; CENTROCAMPISTI: Fazzini, Fagioli, Mandragora, Sohm, Nicolussi Caviglia, Gudmundsson, Richardson; ATTACCANTI: Piccoli, Dzeko.
© RIPRODUZIONE RISERVATA