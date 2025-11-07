Arriva la notizia tanto attesa in casa Fiorentina, con Paolo Vanoliche è stato ufficializzato come nuovo allenatore. Di pochi minuti fa il comunicato del club che ha divulgato la novità su tutti i propri canali online, con il neo tecnico che dirigerà già oggi pomeriggio il primo allenamento viola in vista del match di domenica pomeriggio in trasferta contro il Genoa. Il tecnico succede a Stefano Pioli, esonerato lo scorso weekend.
LA DECISIONE
Ufficiale, Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina: la nota del club
Il comunicato ufficiale della Fiorentina con Vanoli nuovo allenatore—
Breve e conciso il comunicato ufficiale della Fiorentina: "L'ACF Fiorentina comunica che Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Prima Squadra viola. Vanoli, nato a Varese il 12 Agosto del 1972, ha allenato in carriera le Nazionali Giovanili Azzurre Under 16, Under 18 e Under 19, lo Spartak Mosca, con cui ha vinto una Coppa di Russia, il Venezia ed il Torino. Il nuovo allenatore gigliato dirigerà il suo primo allenamento al Viola Park nel pomeriggio di oggi".
Un ritorno in viola e il sentiment della piazza—
Quello di Paolo Vanoli è un ritorno alla Fiorentina, seppur in veste diversa. Nella stagione 2000 è infatti approdato come giocatore alla viola, restandovi per ben due anni. Qui conquista la sua seconda Coppa Italia, segnando anche un gol importantissima nella finale di andata contro il Parma, sua ex squadra. Il 1 luglio 2001 i viola rinnovano la comproprietà ma il seguente 1 ottobre si svincola dopo il fallimento della società, passando così al Bologna. Un legame che si rinnova anche come guida tecnica, con la volontà di scrivere subito pagine importanti con il club e risalire quanto prima una classifica che al momento è molto preoccupante per tifosi, squadra e società. Si inizierà subito dalla trasferta contro il Genoa, con i tre punti assolutamente nel mirino, suonando la carica già nel primo allenamento di oggi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA