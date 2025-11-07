Ufficiale, Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina: la nota del club

Arriva la notizia tanto attesa in casa Fiorentina, con Paolo Vanoli che è stato ufficializzato come nuovo allenatore. Di pochi minuti fa il comunicato del club che ha divulgato la novità su tutti i propri canali online, con il neo tecnico che dirigerà già oggi pomeriggio il primo allenamento viola in vista del match di domenica pomeriggio in trasferta contro il Genoa. Il tecnico succede a Stefano Pioli , esonerato lo scorso weekend.

Il comunicato ufficiale della Fiorentina con Vanoli nuovo allenatore

Breve e conciso il comunicato ufficiale della Fiorentina: "L'ACF Fiorentina comunica che Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Prima Squadra viola. Vanoli, nato a Varese il 12 Agosto del 1972, ha allenato in carriera le Nazionali Giovanili Azzurre Under 16, Under 18 e Under 19, lo Spartak Mosca, con cui ha vinto una Coppa di Russia, il Venezia ed il Torino. Il nuovo allenatore gigliato dirigerà il suo primo allenamento al Viola Park nel pomeriggio di oggi".