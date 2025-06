UFFICIALE: Paolo Vanoli non è più l’allenatore del Torino

Dopo soli 12 mesi il Toro cambierà di nuovo allenatore. Quanto fatto dal tecnico varesino non è abbastanza per la dirigenza granata, che cercherà nei prossimi giorni il sostituto

La stagione del Toro è stata in effetti piuttosto complicata, non solo per cause ascrivibili a Vanoli. Dopo un avvio di campionato positivo, con 11 punti nelle prime 5 giornate, la squadra ha vissuto un momento di flessione dovuto anche al grave infortunio occorso a Zapata. Il capitano del Torino si è infatti lesionato il legamento crociato anteriore e il menisco, terminando la sua stagione il 5 ottobre. Una perdita non da poco, visto che aveva già segnato 3 gol nelle prime 7 partite.