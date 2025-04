Torino, Vanoli: “Una sconfitta che ci serve per crescere”

Dopo la partita contro il Napoli, l'allenatore del Torino, Paolo Vanoli, parla nella sala stampa del Maradona. "Siamo partiti bene, ma abbiamo concesso due gol fotocopia. Venivamo da qualche giorno in meno di riposo e questo è tanto con una squadra che è veramente forte. Ciononostante, abbiamo retto soprattutto nella ripresa. C'è mancata un po' di profondità, con gli attacchi delle mezzali potevamo fare di più. Tutto sommato, è una gara che ci fa crescere, e che ci fa capire che i dettagli fanno la differenza. Dobbiamo ricaricare le pile e concentrarci per la prossima gara casalinga. La maglia che indossiamo, dev'essere da monito. Penso che stasera abbiamo dimostrato che continueremo ad onorare il campionato. Ora saremo carichi per la sfida col Venezia". Una battuta su Conte: "Non ha bisogno di consigli. Dimostra continuamente quel che sa fare. Lavorare con lui è stata unafortuna".