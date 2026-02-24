Milan, l’importanza di Gabbia: solo sconfitte quando manca il rossonero

Il recupero si conferma ancor più importante, non solo tatticamente ma anche per un particolare dato che riguarda proprio Gabbia: senza di lui, il Milan ha sempre perso ed è successo per ben tre volte.

In una settimana che registra le numerose polemiche arbitrali di diverse squadre in serie A, il Milan fa un bilancio della sua stagione dopo il ko a San Siro di misura contro il Parma. Tra defezioni e infortuni, i rossoneri continuano ad essere rimaneggiati, registrando una nuova defezione anche nel riscaldamento prima della gara contro i crociati. Si tratta di Matteo Gabbia, che si è fermato per un problema muscolare. Al suo posto, Allegri ha gettato nella mischia De Winter, preferendo di non rischiare il suo calciatore che dovrebbe tornare a disposizione per il derby dell'8 marzo. Un recupero che si conferma ancor più importante, non solo tatticamente ma anche per un particolare dato che riguarda proprio Gabbia: senza di lui, il Milan ha sempre perso ed è successo per ben tre volte. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>