derbyderbyderby calcio italiano Milan, l’importanza di Gabbia: solo sconfitte quando manca il rossonero

L'ANALISI

Milan, l’importanza di Gabbia: solo sconfitte quando manca il rossonero

Milan, l’importanza di Gabbia: solo sconfitte quando manca il rossonero - immagine 1
Il recupero si conferma ancor più importante, non solo tatticamente ma anche per un particolare dato che riguarda proprio Gabbia: senza di lui, il Milan ha sempre perso ed è successo per ben tre volte.
Alessia Bartiromo
Alessia Bartiromo

In una settimana che registra le numerose polemiche arbitrali di diverse squadre in serie A, il Milan fa un bilancio della sua stagione dopo il ko a San Siro di misura contro il Parma. Tra defezioni e infortuni, i rossoneri continuano ad essere rimaneggiati, registrando una nuova defezione anche nel riscaldamento prima della gara contro i crociati. Si tratta di Matteo Gabbia, che si è fermato per un problema muscolare. Al suo posto, Allegri ha gettato nella mischia De Winter, preferendo di non rischiare il suo calciatore che dovrebbe tornare a disposizione per il derby dell'8 marzo. Un recupero che si conferma ancor più importante, non solo tatticamente ma anche per un particolare dato che riguarda proprio Gabbia: senza di lui, il Milan ha sempre perso ed è successo per ben tre volte. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >> 

 

Leggi anche
I top e i flop della 26a giornata di Serie A: Inter in fuga, lotta salvezza apertissima
Serse Cosmi è il nuovo tecnico della Salernitana: non allenava dal 2022

© RIPRODUZIONE RISERVATA