In una settimana che registra le numerose polemiche arbitrali di diverse squadre in serie A, il Milan fa un bilancio della sua stagione dopo il ko a San Siro di misura contro il Parma. Tra defezioni e infortuni, i rossoneri continuano ad essere rimaneggiati, registrando una nuova defezione anche nel riscaldamento prima della gara contro i crociati. Si tratta di Matteo Gabbia, che si è fermato per un problema muscolare. Al suo posto, Allegri ha gettato nella mischia De Winter, preferendo di non rischiare il suo calciatore che dovrebbe tornare a disposizione per il derby dell'8 marzo. Un recupero che si conferma ancor più importante, non solo tatticamente ma anche per un particolare dato che riguarda proprio Gabbia: senza di lui, il Milan ha sempre perso ed è successo per ben tre volte. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>
derbyderbyderby calcio italiano Milan, l’importanza di Gabbia: solo sconfitte quando manca il rossonero
L'ANALISI
Milan, l’importanza di Gabbia: solo sconfitte quando manca il rossonero
Il recupero si conferma ancor più importante, non solo tatticamente ma anche per un particolare dato che riguarda proprio Gabbia: senza di lui, il Milan ha sempre perso ed è successo per ben tre volte.
© RIPRODUZIONE RISERVATA